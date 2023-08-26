Гибель трех летчиков в авиакатастрофе: появилось видео, как убирали обломки самолетов

От учебно-боевых Л-39 почти ничего не осталось. Известно, что в авиакатастрофе погибли "Минка", "Проказин" и Juice.

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25 августа в Житомирской области столкнулись два самолета Л-39, в результате чего погибли 3 летчика Воздушных сил. В "Радио Свобода" показали, как убирали обломки с места инцидента.

В поселке Сингуры, что в Житомирской области военные убирают обломки самолетов Л-39. Два борта столкнулись, из-за чего погибли трое летчиков, среди которых Juice — майор Андрей Пильщиков, "Минка" и "Проказин". От самолетов почти ничего не осталось, обломки собирали экскаваторами.

Л-39 "Альбатрос" — это учебно-боевой легкий самолет, который строили в Чехословакии, а ныне в Чехии. Для подготовки летчиков нужно проходить комплексную подготовку, которая включает в себя подготовку от легкомоторного самолета, учебно-боевого до полноценного истребителя, штурмовика или бомбардировщика. Самолет имеет два места для экипажа.

Сейчас ГБР и прокуратура проводят уголовное производство по статье 416 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил полетов или подготовки к ним. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном обращении заявил, что сейчас надо ждать расследования, чтобы установить причины катастрофы.

Напомним, Воздушные силы заявили об авиакатастрофе в Житомирской области, в результате которой погибло 3 летчиков.

Представитель Командования Воздушных сил Юрий Игнат говорил, что "Джус" был двигателем изменений в войске.