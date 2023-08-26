"Грезил F-16 в украинском небе": Юрий Игнат о погибшем летчике Джусе

По словам представителя командования Юрия Игната, майор Андрей "Джус" Пильщиков был больше чем другом, а также двигателем изменений в Воздушных силах.

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Представитель Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Андрей Juice Пильщиков был молодым офицером с необычайным талантом. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

25 августа трое украинских летчиков погибло в результате столкновения двух учебно-боевых самолетов Л-39. Среди погибших оказался известный летчик Juice. По словам Юрия Игната, они много переписывались в мессенджерах, где Джус часто писал об авиации и ЗРВ.

"Андрей Пильщиков не просто пилот, это был молодой офицер с мега знаниями и мега талантом. Это был замечательный коммуникатор, он был двигателем реформ в авиации Воздушных Сил, участником многих проектов. Я часто поддерживал его безумные идеи, которые давали невероятный результат!" — пишет Игнат.

Он добавил, что майор Пильщиков посвятил свою короткую, но яркую жизнь боевой авиации. А еще летчик "грезил F-16 в украинском небе". Для этого он встречался с американскими чиновниками и постоянно держал связь с летчиками из Калифорнии. С начала полномасштабной войны офицер дал десятки интервью западным медиа благодаря знанию английского языка, а также пониманию потребностей Украины.

"Вы даже представить не можете, как он хотел летать на F-16... И когда американские самолеты уже фактически на горизонте, он на них не полетает... Но за него это сделают его побратимы, они будут упорно воевать за всех пилотов, которых забрала эта проклятая война. Ты был больше, чем друг! Покойся, ты и так много сделал для нас..." — резюмировал Юрий Игнат.

Напомним, 26 августа ГБР начало расследование гибели 3 летчиков на Житомирщине.

26 августа Воздушные силы заявили, что в результате авиакатастрофы погибли 3 летчика, среди которых известный летчик "Джус".