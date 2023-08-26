Особое внимание: ГБР расследует обстоятельства гибели 3 летчиков на Житомирщине

Предварительно авиакатастрофу квалифицируют как нарушение правил полетов или подготовки к ним.

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Государственное бюро расследований начало расследование обстоятельств столкновения двух учебно-боевых самолетов Л-39 в Житомирской области. Об этом сообщает пресс-служба в фейсбуке.

В результате столкновения двух самолетов L-39 погибло три летчика Воздушных сил ВС Украины, среди которых известный военнослужащий с позывным Juice. Инцидент произошел вчера, 25 августа.

Отмечается, что детективы ГБР особое внимание уделят изучению вопросов: технического состояния самолетов и соблюдению правил подготовки к полетам. Для этого будут проводить тщательную диагностику "черных ящиков". Предварительно инцидент квалифицируют как нарушение правил полетов или подготовки к ним, что соответствует 416 статье Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Процессуальное руководство осуществляет Житомирская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

Также в ГБР выразили соболезнования семьям погибших.

Напомним, 26 августа Воздушные силы заявили, что в результате авиакатастрофы погибли 3 летчиков в Житомирской области.

25 августа CNN писали, что США начнут обучение украинских пилотов на F-16 в октябре на базе ВВС Нацгвардии в штате Аризона.