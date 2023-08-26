В авиакастрофе погиб известный летчик "Джус": Воздушные силы подтвердили

Капитан Воздушных сил с позывным "Джус" погиб 25 августа в Житомирской области. Вместе с ним погибло еще два летчика.

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25 августа в Житомирской области произошла авиакатастрофа, в результате которой погиб летчик с позывным "Джус" и еще двое пилотов. Об этом сообщают Воздушные силы.

В Житомирском районе столкнулись два учебно-боевых самолета Л-39. В результате погибли трое пилотов.

"С грустью сообщаем, что 25 августа 2023 года на Житомирщине произошла ужасная авиакатастрофа. Во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39", — написали в Воздушных силах.

Также перед официальным комментарием информацию о гибели "Джуса" подтвердил знакомый летчика Павел Поцелуев в Фейсбуке.

"Наше знакомство не было долгим, однако я благодарен тебе за важные жизненные уроки и драйв, который обязательно останется в Воздушных Силах и станет двигателем важных изменений уже для нового поколения пилотов. Вечная память, Callsign Juice. Теперь ты буквально будешь держать наше небо", — написал Поцелуев.

Также косвенно его гибель подтвердила волонтер Мелания Подоляк, которая опубликовала шеврон летчика с нашивкой Juice. Издание "Новинарня" пишет, что Подоляк была девушкой "Джуса".

В мае 2022 года капитану Андрею Пильщикову присвоили орден "За мужество" III степени.

Информации о личностях других двух летчиков пока нет.

В офисе Генерального прокурора заявили, что по факту авиакатастрофы в Житомирской области уже открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по статье 416 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил полетов или подготовки к ним.

Место инцидента в Житомирской области

Сейчас осуществляется осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, а также назначены экспертизы. Подтверждена гибель трех пилотов Воздушных сил.

Что известно о "Джусе"?

Украинский летчик Андрей Пильщиков с позывным "Джус" был одним из тех, кто активно лоббировал вопрос поставки Украине современного вооружения, в том числе западных истребителей. Служил в 40-й бригаде тактической авиации. Во время многочисленных интервью он не показывал своего лица и не называл настоящего имени. Сейчас в сети уже есть фотографии с его лицом.

Капитан Андрей "Джус" Пильщиков

В мае 2022 года капитану Андрею Пильщикову присвоили орден "За мужество" III степени.

Напомним, 16 декабря летчик Juice заявил, что Украине нужны современные вертолеты кроме современных самолетов.

25 августа министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что первые F-16 поступят в Украину не раньше 2024 года.