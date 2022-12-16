"Apache для нас фантастика": летчик Juice рассказал, какие вертолеты нужны Воздушным силам

Запад передает Украине советские машины Ми-24 и Ми-17, однако военным нужны современные ударные вертолеты по типу Super Cobra и Viper с высокоточными ракетами Hellfire.

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Летчик Воздушных сил Украины с позывным Juice заявил, что войска нуждаются в более современных вертолетах, чем те, которые сейчас поставляют партнеры. Об этом он сказал в интервью для The War Zone.

Западные партнеры поставляют Украине вертолеты Ми-24 из Чехии и Ми-17 из США. Однако армейская авиация нуждается в современных ударных вертолетах, например, AH-1W Super Cobra или AH-1Z Viper.

"Я очень надеюсь, что западные страны помогут нам в этом. Apache (американский ударный вертолет AH-64, – Фокус) — лучшее решение, но для нас — это научная фантастика, мы действительно этого хотим. Однако даже если у нас будет что-то вроде Super Cobra, это будет очень, очень важно для линии фронта, потому что они способны поражать цели высокоточным оружием днем и ночью", — заявил Juice.

Что известно о вертолетах Super Cobra и Viper?

AH-1W Super Cobra — это вертолет компании Bell Helicopter. Ударный вертолет был на вооружении американской армии до 2020 года. Всего их было произведено более 1300 единиц различных модификаций. На вооружении у Super Cobra есть:

20-мм трехствольный миниган Гатлинга;

70-мм неуправляемые ракеты Hydra 70 или APKWS II;

127-мм неуправляемые ракеты Zuni;

противотанковые ракеты TOW — требующие лазерной указки для поражения цели;

AGM-114 Hellfire — высокоточные управляемые ракеты;

противовоздушные ракеты AIM-9 Sidewinder.

[ + – ] Схематическое изображение вертолета Super Cobra

Подобный арсенал ракет позволяет вертолету бороться как с наземными, так и с воздушными целями. Часть из вооружения является высокоточным и несет большую угрозу для врага.

Вертолет AH-1Z Viper — это развитие идей Super Cobra с более современными технологиями. Его приняли в эксплуатацию в 2011 году и отличается он от Super Cobra наличием улучшенной авионики, модернизированного двигателя и улучшенной рулевой части. Он не выведен из эксплуатации в армии США. На данный момент изготовлено более 230 машин.

Напомним, в этом же интервью летчик Juice заявил, что ВКС РФ стали разумнее применять свою авиацию.

Ранее летчик Juice рассказал о сложностях сбивания дронов-камикадзе Shahed-136. По его словам, для советских МиГов это серьезный вызов.