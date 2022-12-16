"Враг значительно поумнел": летчик Juice рассказал, как изменилось применение авиации РФ

По словам украинского летчика, ВКС РФ начали применять дальнобойные ракеты Р-37П, самолеты для разведки и подавления ПВО. Все это повышает опасность для Воздушных сил Украины.

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Украинский летчик с позывным Juice во второй части интервью для The War Zone заявил, что Россия поменяла тактику применения боевой авиации.

На втором месяце полномасштабного вторжения Juice говорил, что российская боевая авиация предпочитает не вступать в бои против Воздушных сил Украины, если шансы не в их пользу. На десятом месяце войны ситуация в этом отношении не поменялась. Однако российские силы стали намного умнее после тяжелых потерь в первые недели вторжения. ВКС РФ до сих ведут круглосуточное боевое воздушное патрулирование с самолетами раннего предупреждения А-50 и самолетом разведки Ил-20.

[ + – ] Прототип Ил-20ПП

Ил-20 предназначен для выявления местоположения средств РЭБ и радаров, также ВКС РФ используют Ил-20ПП. Данное воздушное судно предназначено для подавления радаров украинской ПВО. Ил-20ПП применяют вместе с Су-24МР и Су-34 с устройствами для создания помех.

"Главная опасность заключается в том, что Су-35 может перевозить не только оружие класса "воздух-воздух, но и "Х-31П", "ПД" или "ПМ" (ракеты), поэтому их командование воздушного боя могут направить его на борьбу с нашей противовоздушной обороной. И у них также есть собственные электронные контрмеры против "Хибины" (устройство РЭБ на истребителях ВКС РФ, — Фокус). Используют все это — это большая опасность для нас — но, к счастью, это не так эффективно, как мы предсказывали", — заявил Juice.

[ + – ] Ракета Р-37М

Также опасения вызывают ракеты Р-37М на Миг-31БМ и Су-35С. В первые месяцы вторжения РФ их не использовала. Их дальность составляет 200 км. Их можно запускать даже не заходя в украинское воздушное пространство. Однако в Украине разработали свою тактику противостояния таким ракетам.

"К счастью, тактическая авиация способна избежать угрозы, и они не показали больших результатов. Поскольку мы поняли их тактику во время поражения этой ракетой мы создали свои собственные методы, чтобы помочь избежать этого. Но, тем не менее, это ограничивает наши возможности по выполнению задач. Конечно, если вы маневрируете, вы не в состоянии нанести авиаудар или что-то еще, поэтому игра в воздухе по-прежнему очень, очень, очень жесткая и очень, очень рискованная. Если вы не знаете о запуске ракеты — вы мертвы", — утверждает Juice.

[ + – ] Тренировочный полет истребителей МиГ-29 (справа летчик Juice)

Также видна разница между наемниками "Группы Вагнера" и регулярными летчиками ВКС РФ. "Вагнеровцев" вооружают штурмовиками Су-25 и бросают на поле битвы с неуправляемыми бомбами. Особенно массово РФ их бросала в бой в ходе контрнаступления ВСУ в Харьковской области. Тогда ВСУ сбили много вражеской авиации.

Напомним, ранее летчик Juice рассказал о сложностях сбивания дронов-камикадзе Shahed-136. Радары на советских истребителях отображают эти БПЛА очень похожими на грузовики или птиц. По словам летчика, проще всего их сбивать днем и при ясной погоде.

12 декабря сообщалось, что Словакия готова передать Воздушным силам ВСУ истребители МиГ-29. Всего на вооружении страны есть около 12 таких бортов.