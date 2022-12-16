"Ворог значно порозумнішав": льотчик Juice розповів, як змінилося застосування авіації РФ

За словами українського льотчика, ПКС РФ почали застосовувати далекобійні ракети Р-37П, літаки для розвідки та придушення ППО. Все це збільшує небезпеку для Повітряних сил України.

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Український льотчик із позивним Juice у другій частині інтерв'ю для The War Zone заявив, що Росія змінила тактику застосування бойової авіації.

На другому місяці повномасштабного вторгнення Juice говорив, що російська бойова авіація вважає за краще не вступати в бої проти Повітряних сил України, якщо шанси не на їхню користь. На десятому місяці війни ситуація щодо цього не змінилася. Однак російські сили стали набагато розумнішими після тяжких втрат у перші тижні вторгнення. ПКС РФ досі ведуть цілодобове бойове повітряне патрулювання з літаками раннього попередження А-50 та літаком розвідки Іл-20.

[ + – ] Прототип Іл-20ПП

Іл-20 призначений для виявлення місця розташування РЕБ і радарів, а також ПКС РФ використовують Іл-20ПП. Це повітряне судно призначене для придушення радарів української ППО. Іл-20ПП застосовують разом із Су-24МР та Су-34 з пристроями для створення перешкод.

"Головна небезпека полягає в тому, що Су-35 може перевозити не тільки зброю класу "повітря-повітря, а й "Х-31П", "ПД" або "ПМ" (ракети), тому їх командування повітряного бою можуть спрямувати його на боротьбу з нашою протиповітряною обороною. І вони також мають власні електронні контрзаходи проти "Хібіни" (пристрій РЕБ на винищувачах ПКС РФ, — Фокус). Використовують усе це — це велика небезпека для нас — але, на щастя, це не так ефективно, як ми пророкували", — заявив Juice.

[ + – ] Ракета Р-37М

Також побоювання викликають ракети Р-37М на Міг-31БМ та Су-35С. У перші місяці вторгнення РФ їх не використовувала. Їх дальність становить 200 км. Їх можна запускати навіть не заходячи в український повітряний простір. Однак, в Україні розробили свою тактику протистояння таким ракетам.

"На щастя, тактична авіація здатна уникнути загрози, і вони не показали великих результатів. Оскільки ми зрозуміли їхню тактику під час ураження цією ракетою ми створили свої власні методи, щоб допомогти уникнути цього. Але, тим не менш, це обмежує наші можливості щодо виконання завдань. Звісно, якщо ви маневруєте, ви не в змозі завдати авіаудару чи чогось ще, тому гра в повітрі, як і раніше, дуже, дуже жорстка і дуже, дуже ризикована. Якщо ви не знаєте про запуск ракети — ви мертві", — стверджує Juice.

[ + – ] Тренувальний політ винищувачів МіГ-29 (праворуч льотчик Juice)

Також помітна різниця між найманцями "Групи Вагнера" та регулярними льотчиками ПКС РФ. "Вагнерівців" озброюють штурмовиками Су-25 та кидають на поле битви з некерованими бомбами. Особливо масово РФ їх кидала у бій у процесі контрнаступу ЗСУ в Харківській області. Тоді ЗСУ збили багато ворожої авіації.

Нагадаємо, раніше льотчик Juice розповів про складнощі збивання дронів-камікадзе Shahed-136. Радари на радянських винищувачах відображають ці БПЛА дуже схожими на вантажівки чи птахів. За словами льотчика, найпростіше їх збивати вдень і за ясної погоди.

12 грудня повідомлялося, що Словаччина готова передати Повітряним силам ЗСУ винищувачі МІГ-29. Усього на озброєнні країни є приблизно 12 таких бортів.