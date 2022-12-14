"Великий виклик для МіГ-29": льотчик Juice розповів про складнощі збиття "Шахідів" (фото)

Радари на радянських винищувачах показують дрон дуже схожим на птахів чи вантажівок. Найпростіше їх збивати вдень і за ясної погоди.

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Льотчик Повітряних сил ЗС України з позивним "Juice" в інтерв'ю The War Zone заявив, що збивати крилаті ракети і дрони-камікадзе — це великий виклик для радянських винищувачів МіГ-29.

Повітряні сили залишаються рішучими на 10-му місяці війни проти РФ. Льотчик каже, що попри постійну загрозу від російської авіації та безпілотників, він ще має здобути свою першу перемогу в повітряному бою.

Льотчику "Juice" перешкоджають різні проблеми: іноді це суто технічні проблеми, а іноді зміни повітряної загрози від ворога. Це ускладнює роботу українських льотчиків-винищувачів. У питанні безпілотників дуже важливо мати візуальний контакт, вночі виявити їх дуже складно. Особливо коли відключають електроенергію в темний час доби.

[ + – ] Льотчик "Juice"

"І було кілька дуже хороших перехоплень, з гарною картиною повітря, і навіть кілька випадків, коли я був готовий до відкриття вогню. Але, на жаль, вони були прямо над містами та поселеннями, і я не зміг виконати свою роботу, тому що це могло завдати більше шкоди, ніж користі. Ось чому я скасував удари по них", — розповів український льотчик.

Крім складнощів із відпрацюванням по них, "Шахіди" на радянських радарах виглядають, як зграя птахів або вантажівка. Також його легко загубити серед дахів та інших наземних об'єктів.

"Наші міста вночі майже повністю темні. Вам потрібно використовувати GPS-навігацію, щоб зрозуміти, чи є у вас якісь поселення або міста навколо вас, просто щоб зрозуміти, де ви знаходитесь, особливо в погану погоду, як зараз. Є тільки умови польоту інструменту, і ви не можете побачити нічого нижче себе", — розповідає Juice.

Чим збивають іранські дрони-камікадзе українські винищувачі?

[ + – ] У радянських МІГів не багато варіантів, як збивати "Шахіди"

За словами льотчика Повітряних сил, проти "Шахідів" вони мають обмежений арсенал. Ракета класу "повітря-повітря" Р-73 не може працювати за хмарної погоди через теплонаведення, а радіолокаційна Р-27Р теоретично пропонує велику дальність, але її наведення вимагає зближення з дроном. Також можна використовувати 30-мм гармату, але тільки в умовах ясної погоди та вдень.

Нагадаємо, 14 грудня іранські дрони-камікадзе Shahed-136 атакували Київ. Спрацювало українське ППО.

Раніше у Повітряних силах назвали, чим краще збивати "Шахіди" у темний час доби.