У Києві пролунали вибухи: над областю помітили іранські дрони-камікадзе Shahed (відео)

Гучно було у Шевченківському районі столиці, ЗС РФ могли запустити до 10 безпілотників. За словами очевидців, їх збивали системи ППО та зі стрілецької зброї.

Related video

У Шевченківському районі Києва вранці 14 грудня пролунали вибухи. Про це написав у Telegram мер столиці Віталій Кличко.

"Вибухи у Шевченківському районі столиці. Служби прямують на місце. Подробиці — пізніше", — зазначив градоначальник.

Очевидці кажуть, що перед вибухами бачили проліт іранських дронів Shahed. Повітряну тривогу у Київській, Житомирській та Вінницькій областях оголосили ближче до 6.00 ранку.

[ + – ] Повітряну тривогу вранці 14 грудня оголосили у трьох областях

Пізніше в мережі повідомили про роботу ППО з безпілотників.

"Шахіди в Києві збивають і стрілецькою зброєю. Зберігайте спокій і проходьте в укриття", — зазначили місцеві Telegram-канали.

"Київ Оперативний" пише про кілька вибухів у місті. Перший пролунав о 6:26. За попередньою інформацією, ЗС РФ запустили близько 10 іранських дронів Shahed, зазначило співтовариство.

Пізніше у мережі з'явилася інформація про масштабну пожежу у місті.

Іранські дрони Shahed летіли над Київською областю

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба зранку розповів про роботу українських систем ППО у Київській області.

"Київська область, ранок. Працює ППО. Важливо зараз перебувати в укриттях та безпечних місцях", — уточнив він.

"Усього в області відомо поки що про 10 Shahed, заходять 2 групами. Зараз один над Чабанами. Ідуть на низьких висотах, не всіх одразу бачить ППО", — повідомив один з Telegram-каналів.

За даними каналу Monitor, який відстежує маневри ворожої авіації, українським військовим вдалося збити 10 БПЛА. Цю інформацію пізніше підтвердив мер Віталій Кличко.

Нагадаємо, що 5 грудня ЗС РФ завдали ракетного удару по Україні. У Києві деякі станції метрополітену зупинили роботу, їх використовували як укриття.

Російська армія запускала по Україні ракети 23 листопада, частина з них прилетіла критичною інфраструктурою Києва.