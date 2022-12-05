Масований ракетний удар по Україні: все, що відомо про атаку РФ 5 грудня (фото, відео)

Уникнути ще більших руйнувань і жертв серед мирного населення допомогли сили ППО України, які збили 60 із 70 випущених по нашій країні ракет.

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У понеділок, 5 грудня, ЗС РФ завдали масованого ракетного удару по Україні, внаслідок якого жителі міст втратили світло, тепло і водопостачання. Під час ракетної атаки також загинули двоє мирних жителів. Фокус зібрав усе, що відомо на цей час про ситуацію в країні під час і після ракетних атак супротивника.

Від Одеси до Києва: куди прилетіли російські ракети 5 грудня

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що в місті пролунало кілька вибухів. За його словами, частина з них — результат ударів росіян по передмісті, ще частина — результат успішної роботи українських сил протиповітряної оборони. Куртєв зазначив, що існує можливість повторних ракетних ударів по обласному центру.

Від ракетних ударів 5 грудня постраждав і Кривий Ріг на Дніпропетровщині. За словами Олександра Вілкула, який регулярно повідомляє містянам про ситуацію у місті, у Кривому Розі є руйнація в енергетичній інфраструктурі. Через це можливі аварійні відключення електроенергії. Людей з міського метро вже вивели. Також на поверхню підняли шахтарів.

Вілкул також додав, що частина міста залишилася без світла, відключено котельні та насосні. Об'єкти критичної інфраструктури живлять генератори. В один із районів міста вже почали централізовано підвозити питну воду.

Українські ЗМІ також повідомляли про звуки вибухів у Тернопільській області. Але наразі інформація офіційно не підтвердилася.

Також про кілька вибухів написали місцеві ЗМІ Вінниці. Голова обласного ОВА Сергій Борзов закликав місцевих мешканців не фіксувати "прильоти" та не викладати їх у мережу.

У Києві, за інформацією міського голови Віталія Кличка, під час ракетних ударів на деяких станціях метрополітену призупинилися висадка та посадка пасажирів, оскільки кияни та гості столиці використовували метро як бомбосховище.

Без води, опалення та світла: Одеса постраждала від атаки окупантів

Одеська область та обласний центр — той регіон України, який найбільше постраждав під час ракетних обстрілів.

О 13:24 голова обласної ВА Максим Марченко повідомив, що ЗС РФ направили свої ракети у бік Одеси.

Водночас місцеві Telegram-канали написали, що в Одесі пролунало кілька вибухів. За даними місцевих жителів, в обласному центрі є як мінімум один "приліт" по об'єкту енергетичної інфраструктури, почалися перебої з електрикою. Також відомо про роботу ППО.

Місцева влада повідомила, що через знеструмлення частини міста внаслідок ворожих обстрілів роботу громадського електричного транспорту було припинено.

Дещо пізніше Марченко підтвердив, що внаслідок масованого ракетного удару пошкоджено енергетичну інфраструктуру області.

Також зафіксовано влучання в цивільні будинки й об'єкти цивільної інфраструктури. Поранено двох людей. Наразі електропостачання відсутнє в Одесі та більшості громад Одеського району.

У місті знеструмлено всі насосні станції та резервні лінії. Водопостачання відсутнє скрізь, повідомляє підприємство "Інфоксводоканал".

Містян попередили, що після припинення ракетної атаки РФ та відновлення енергоживлення ситуація з водопостачанням стабілізується.

Також люди у місцевих телеграм-каналах скаржаться, що у приватних будинках і багатоповерхівках почало блимати світло.

Зробили неможливе: скільки ракет збили сили ППО 5 грудня

У Повітряних силах повідомили, що всього окупанти випустили понад 70 ракет.

За попередньою інформацією, пуски 38 крилатих ракет Х-101/Х-555 здійснювалися з восьми літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95мс із району Каспійського моря та Волгодонська Ростовської області. Також противник завдав удару 22 крилатими ракетами типу "Калібр" із кораблів Чорноморського флоту.

Крім того, з акваторії Чорного моря Україну атакували дальні бомбардувальники Ту-22м3 трьома крилатими ракетами Х-22, а також винищувачі Су-35 шістьма керованими авіаційними ракетами Х-59 та однією Х-31П.

Після закінчення масованого ракетного удару ЗС РФ по території України стало відомо, що більшість ракет — 60 із 70 випущених — збила Протиповітряна оборона.

Так, у Полтавській області збили 10 російських ракет. Жодна з них не досягла цілі, не зруйнувала інфраструктуру та не завдала шкоди людям.

У Дніпропетровській області захисники з повітряного командування "Схід" збили 15 російських ракет. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. Він також подякував військовим за відмінну роботу і сказав, що вони — "найкрутіші".

У Харківській області також спрацювала ППО. Там наші військові збили щонайменше 4 ракети.

В Івано-Франківській області, за інформацією голови ОВА Світлани Онищук, теж працювали сили ППО.

У Києві сили ППО збили 9 ракет. Попередньо окупанти випустили по українській столиці 10 крилатих ракет.

До речі, голова поліції Київщини Андрій Нєбитов навіть показав те, що залишилося від збитої українськими військовими російської ракети.

"На території одного з полів Київської області було знайдено уламки ракети, яку вдень 5 грудня запустила Росія", — написав Нєбитов.

Він також повідомив, що поліцейські оглядають місце події та фіксують наслідки знешкодженої силами ППО ракети.

Роботу української ППО прокоментував президент України Володимир Зеленський.

"Сили ППО збили більшість російських ракет, випущених сьогодні по Україні, а енергетики вже працюють над ліквідацією пошкоджень", — сказав український президент.

Крім того, лідер України подякував за злагоджену роботу енергетиків.

Масований ракетний удар по Україні: чи є постраждалі?

Запорізька область — єдина з усіх, де офіційно підтвердилися жертви обстрілів ЗС РФ серед мирного населення.

Заступник голови ОП Кирило Тимошенко повідомив про те, що у Новофедорівці російські ракети зруйнували приватні будинки.

Крім того, двоє людей загинули, ще троє отримали поранення. Серед постраждалих — хлопчик, якому виповнилося лише рік і 10 місяців.

[ + – ] ЗС РФ вдарили крилатими ракетами по Новофедорівці. Унаслідок постраждала маленька дитина, двоє людей загинули Фото: Кирило Тимошенко/Телеграм

Знайшли в саду: у Молдові знайшли частини ракети С-300

Після обстрілів України ЗС РФ стало відомо, що у місті Бричани (Молдова) впала ракета С-300. За словами пресслужби відомства, рештки ракети знайшов патруль прикордонної поліції неподалік міста Бричани, в саду. Відповідно до планів дій МВС, прикордонна поліція посилила патрулювання і підвищила рівень уваги в районі.

Зауважимо, що ракети С-300 перебувають на озброєнні російської армії.

Також після ракетної атаки російських військових на Україну проблеми зі світлом почалися у Молдові, повідомляють місцеві ЗМІ.

Молдовський державний оператор електромережі Moldelectrica заявив, що в країні почалися перебої з подаванням електроенергії. Споживачів можуть тимчасово відключати від електромережі.

Результати ракетної атаки окупантів по Україні 5 грудня

Сумська область виявилася однією з найбільш постраждалих від нальоту окупантів. Область повністю знеструмлена внаслідок аварійних відключень світла, повідомили в обленерго.

Постраждав від ракетної атаки ЗС РФ і Житомир. За словами глави міста Сергія Сухомлина, під час масованого ракетного обстрілу України в Житомирі зникло світло.

"Є прильоти в сусідній області, тому незрозуміло, якою є ситуація з мережею електропостачання. Все стане відомо після завершення повітряної тривоги. Продовжують встановлювати два генератори на об'єктах "Житомиртеплокомуненерго". Можливо, вдасться їх запустити", — написав Сухомлин на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.

Він також уточнив, що над Житомиром пролетіла одна ракета, але шкоди місту та містянам вона не завдала.

У Київській і Дніпропетровській областях ввели екстрені відключення світла після обстрілу критичної інфраструктури, повідомив ДТЕК. Глава Київської ОВА Олексій Кулеба інформував про те, що без електрики залишилося 40% населення області.

У місті Кам'янське без електроживлення також залишилася лівобережна котельня, що призвело до припинення подавання теплоносія. З метою збереження цілісності теплових мереж у зв'язку з мінусовою температурою повітря працівники комунальних служб міста здійснюють аварійний злив теплоносія.

Зі свого боку, голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус попередив мешканців регіону про те, що через масований ракетний обстріл території регіону можливі проблеми з подаванням тепла, електрики, зв'язком.

Львів і Львівська область цього понеділка не постраждали від ракетних ударів противника. Незважаючи на це, деякі ЗМІ та телеграм-канали поширили інформацію про нібито вибухи у місті Борислав. Згодом цю інформацію спростував голова ОВА Максим Козицький. Він зазначив, що станом на 15:00 в області було тихо і вибухи не лунали.

У Закарпатській області теж обійшлося без влучань ракет.

Аналізуючи ситуацію з ракетним обстрілом ЗС РФ 5 грудня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що найбільше в цей день постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури.

"Були влучання в енергооб'єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях. У деяких регіонах вимушено було застосовано екстрені відключення для збалансування системи й уникнення аварій. Рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків атаки, щоб повернути світло в кожен будинок", — сказав прем'єр-міністр.

Тяжкі наслідки обстрілів ракетами для української системи енергозабезпечення підтвердили і в "Укренерго".

"Україна пережила восьму масовану ракетну атаку країни-терориста. На жаль, вже є влучання по об'єктах енергетичної інфраструктури і пов'язані з цим аварійні відключення світла", — повідомила пресслужба "Укренерго".

Нагадаємо, вдень 5 грудня Росія розпочала новий масований ракетний удар по території України. По всій країні оголосили повітряну тривогу, а у багатьох областях повідомляли про роботу ППО.

Перед цим на двох російських аеродромах пролунали вибухи. У районі військового аеродрому в Енгельсі базувалися стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160. На військовому аеродромі під Рязанню вибухнув нібито бензовоз.