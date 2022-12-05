В Україні оголосили про екстрені відключення світла: яких областей це торкнеться

Графіки відключень світла тимчасово перестануть діяти у трьох областях. Планові відключення повернуть після стабілізації ситуації в енергосистемі.

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У Київській, Дніпропетровській і Донецькій областях у понеділок, 5 грудня, застосовано екстрені відключення електроенергії у зв'язку з минулою масованою ракетною атакою з боку військ РФ на енергетичні об'єкти. Про це повідомила пресслужба компанії ДТЕК у своєму телеграм-каналі.

"Київщина, Дніпропетровщина, Донеччина — через чергову масовану атаку росії на об'єкти критичної інфраструктури наразі застосовано екстрені відключення", — повідомили в компанії.

У ДТЕК пояснили, що зараз графіки планових стабілізаційних відключень світла в цих регіонах не діють.

Компанія запевнила, що в областях повернуть графіки відключень одразу після стабілізації ситуації в енергетичній системі України.

Окрім цього ДТЕК подякувала українським силам протиповітряної оборони за успішне відбиття масованої ракетної атаки 5 грудня. За останніми даними, йдеться про 60 збитих ракет, тоді як війська РФ випустили понад 70 снарядів.

Нагадаємо, 5 грудня вибухи пролунали в Одесі, Запоріжжі, Вінниці, Кривому Розі й інших містах України. Після нового ракетного удару ЗС РФ Одеса залишилася без електрики та водопостачання, а в Запорізькій області російські війська завдали удару по житловому кварталу, є загиблі. Також проблеми з електрикою зафіксували у Миколаївській, Дніпропетровській і Сумській областях. Унаслідок обстрілів у країні діють аварійні відключення електрики, повідомили в "Укренерго".

Зі свого боку, президент Володимир Зеленський заявив, що більшість російських ракет сьогодні були збиті українськими силами ППО. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль констатував, що плани РФ спровокувати блекаут в Україні сьогодні провалилися.