Плани РФ провалилися: Кабмін підбив підсумки масованого ракетного удару

Попри влучання у Київській, Вінницькій та Одеській областях, Росії не вдалося досягти енергетичного колапсу в Україні, заявив прем'єр Денис Шмигаль.

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Російський масований ракетний удар по Україні 5 грудня не спричинив енергетичний колапс, служби вже ліквідують наслідки атаки. Про це у своєму телеграм-каналі написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Терористична країна Росія спробувала знову реалізувати свій злочинний план — занурити Україну в темряву і холод. Завдяки героїчним ЗСУ та силам ППО ворогові, котрий раз не вдалося (реалізувати) задумане", — написав глава українського уряду.

За словами Шмигаля, енергетична система України продовжує роботу і залишається цілісною. Водночас зафіксовано влучання російських снарядів по енергетичних об'єктах у Київській, Вінницькій та Одеській областях, а в деяких регіонах було застосовано екстрені відключення світла, щоб уникнути аварій.

"Рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків атаки, щоб повернути світло до кожного будинку", — запевнив прем'єр.

Шмигаль зазначив, що масований ракетний удар по Україні припав на річницю підписання Будапештського меморандуму, документа, який мав гарантувати територіальну цілісність держави після виходу з СРСР. Глава уряду наголосив, що сьогодні Росія вкотре показала, що вона не може бути надійним гарантом.

"Так що покладаємось на Збройні Сили України та наших рятувальників. Віримо у перемогу та справедливу відплату для російських терористів. Слава Україні!" — додав Шмигаль.

Нагадаємо, 5 грудня вибухи пролунали в Одесі, Запоріжжі, Вінниці, Кривому Розі та інших містах України. Після нового ракетного удару ЗС РФ Одеса залишилася без електрики та водопостачання, а в Запорізькій області російські війська завдали удару по житловому кварталу, є загиблі. Також проблеми з електрикою зафіксували у Миколаївській, Дніпропетровській та Сумській областях. Крім того, після ракетного удару ЗС РФ по Україні проблеми з електрикою почалися у Молдові.

Внаслідок обстрілів у країні діють аварійні відключення електрики, повідомили в "Укренерго".

Зі свого боку президент Володимир Зеленський заявив, що більшість російських ракет сьогодні збита українськими силами ППО.