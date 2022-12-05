Планы РФ провалились: Кабмин подвел итоги массированного ракетного удара

Несмотря на попадания в Киевской, Винницкой и Одесской областях, России не удалось добиться энергетического коллапса в Украине, заявил премьер Денис Шмыгаль.

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Российский массированный ракетный удар по Украине 5 декабря не привел к энергетическому коллапсу, службы уже ликвидируют последствия атаки. Об этом в своем телеграм-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Террористическая страна Россия попыталась снова реализовать свой преступный план — погрузить Украину в темноту и холод. Благодаря героическим ВСУ и силам ПВО врагу в который рах не удалось (реализовать) задуманное", — написал глава украинского правительства.

По словам Шмыгаля, энергетическая система Украины продолжает работу и остается целостной. В то же время были зафиксированы попадания российских снарядов по энергетическим объектам в Киевской, Винницкой и Одесской областях, а в некоторых регионах были применены экстренные отключения света во избежание аварий.

"Спасатели уже работают над ликвидацией последствий атаки, чтобы вернуть свет в каждый дом", — заверил премьер.

Шмыгаль отметил, что массированный ракетный удар по Украине пришелся на годовщину подписания Будапештского меморандума, документа, который был призван гарантировать территориальную целостность государства после выхода из СССР. Глава правительства подчеркнул, что сегодня Россия в очередной раз показала, что она не может быть надежным гарантом.

"Так что полагаемся на Вооруженные Силы Украины и наших спасателей. Верим в победу и справедливое возмездие для российских террористов. Слава Украине!" — добавил Шмыгаль.

Напомним, 5 декабря взрывы прозвучали в Одессе, Запорожье, Виннице, Кривом Роге и других городах Украины. После нового ракетного удара ВС РФ Одесса осталась без электричества и водоснабжения, а в Запорожской области российские войска нанесли удар по жилому кварталу, есть погибшие. Также проблемы с электричеством зафиксировали в Николаевской, Днепропетровской и Сумской областях. Кроме того, после ракетного удара ВС РФ по Украине проблемы с электричеством начались в Молдове.

В результате обстрелов в стране действуют аварийные отключения электричества, сообщили в "Укрэнерго".

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что большинство российских ракет сегодня были сбиты украинскими силами ПВО.