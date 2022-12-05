"Восьмая массированная атака": Украина вводит аварийные отключения света после обстрела РФ

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул рассказал, что на объектах энергетической инфраструктуры страны есть разрушения, возможны масштабные отключения электричества.

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5 декабря в Украине зафиксировали восьмую массированную ракетную атаку России. Вражеские войска нанесли удары по объектам критической инфраструктуры. Об этом сообщили в компании "Укрэнерго".

В результате обстрелов в стране действуют аварийные отключения электричества. В ведомстве не уточнили, где именно зафиксировали попадания, однако отметили, что диспетчеры работают над удержанием баланса в энергосистеме.

В свою очередь советник главы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что в Одесской области российские ракеты повредили два инфраструктурных объекта. Кроме того, в результате атаки один человек был госпитализирован.

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул добавил, что на объектах энергетической инфраструктуры страны есть разрушения, возможны масштабные отключения электричества.

Напомним, 5 декабря взрывы прозвучали в Одессе, Запорожье, Виннице, Кривом Роге и других городах Украины. После нового ракетного удара ВС РФ Одесса осталась без электричества и водоснабжения, а в Запорожской области российские войска нанесли удар по жилому кварталу, есть погибшие.

Также проблемы с электричеством зафиксировали в Николаевской, Днепропетровской и Сумской областях. Кроме того, после ракетного удара ВС РФ по Украине проблемы с электричеством начались в Молдове.

Перед этим, утром 5 декабря на двух российских аэродромах прозвучали взрывы. В районе военного аэродрома в Энгельсе базировались стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, а под Рязанью якобы взорвался бензовоз.