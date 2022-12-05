"Восьма масована атака": Україна вводить аварійні відключення світла після обстрілу РФ

Міський голова Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів, що на об'єктах енергетичної інфраструктури країни є руйнування, можливі масштабні відключення електрики.

Related video

5 грудня в Україні зафіксували восьму масовану ракетну атаку Росії. Ворожі війська завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Про це повідомили у компанії "Укренерго".

Унаслідок обстрілів у країні діють аварійні відключення електрики. У відомстві не уточнили, де саме зафіксували влучення, проте зазначили, що диспетчери працюють над утриманням балансу в енергосистемі.

Зі свого боку радник глави Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що в Одеській області російські ракети пошкодили два інфраструктурні об'єкти. Крім того, внаслідок атаки одну людину було госпіталізовано.

Мер Кривого Рогу Олександр Вілкул додав, що на об'єктах енергетичної інфраструктури країни є руйнування, можливі масштабні відключення електрики.

Нагадаємо, 5 грудня вибухи пролунали в Одесі, Запоріжжі, Вінниці, Кривому Розі й інших містах України. Після нового ракетного удару ЗС РФ Одеса залишилася без електрики та водопостачання, а в Запорізькій області російські війська завдали удару по житловому кварталу, є загиблі.

Також проблеми з електрикою зафіксували у Миколаївській, Дніпропетровській і Сумській областях. Крім того, після ракетного удару ЗС РФ по Україні проблеми з електрикою почалися у Молдові.

Перед цим вранці 5 грудня на двох російських аеродромах пролунали вибухи. У районі військового аеродрому в Енгельсі базувалися стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160, а під Рязанню нібито вибухнув бензовоз.