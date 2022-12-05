Массированный удар по Украине: взрывы прозвучали в Одессе, Запорожье, Виннице (фото, видео)

После нового ракетного удара ВС РФ Одесса осталась без электричества и водоснабжения, над городом поднялся черный столп дыма, а в Запорожской области россияне ударили по жилому кварталу, есть погибшие.

Related video

После объявления воздушной тревоги на всей территории Украины 5 декабря в ряде городов прозвучали взрывы. О ракетных ударах сообщают в Одессе, Запорожье, Виннице и других городах. По информации главы Николаевской ОВА Виталия Кима, ожидается три волны ракетных атак России по Украине.

Ракетный удар по Запорожской области

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что в городе прозвучало несколько взрывов. По его словам, часть из них — результат ударов россиян по пригороду, еще часть — результат успешной работы украинских сил противовоздушной обороны. Куртев отметил, что существует вероятность повторных ракетных ударов по областному центру.

Кроме того, советник главы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что российские войска ударили по селу Новософиевка. В результате чего уничтожено несколько жилых домов, двое людей погибли, еще трое были ранены, в частности маленький ребенок. На месте работают спасатели и медики.

Взрывы в Одессе

В местных Telegram-канал пишут, что в Одессе прозвучало несколько взрывов. По данным местных жителей, в областном центре есть как минимум один "прилет" по объекту энергетической инфраструктуры, начались перебои с электричеством. Также известно о работе ПВО. Местные власти пока никак не прокомментировали взрывы в городе, однако глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что по Одессе нанесли 4 ракетных удара.

Тем временем над городом поднимается столп черного дыма, а одесский "Инфоксводоканал" рассказал, что в настоящее время обесточены все насосные станции и резервные линии, потребители остались без воды.

"После возобновления энергопитания ситуация с водоснабжением стабилизируется. Возможны перебои со связью и дозвоном в контакт-центр водоканала", — сказано в сообщении.

Спустя время Кирилл Тимошенко рассказал, что в Одесской области повреждены два объекта инфраструктуры, также один человек был госпитализирован.

Взрывы в Виннице

Также о нескольких взрывах пишут местные СМИ Винницы. Глава областной ОВА Сергей Борзов призвал местных жителей не фиксировать "прилеты" и не выкладывать их в сеть.

Взрывы в Кривом Роге

Мэр Александр Вилкул рассказал, что в сторону города Россия выпустила ракеты Х-22. Спустя время в социальных сетях сообщали о взрывах в населенном пункте. Вилкул также добавил, что у части Кривого Рога нет электричества и воды.

Взрывы в Киевской области

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба также сообщил о взрывах в регионе. По его словам, в Киевской области работают силы ПВО.

Напомним, днем 5 декабря Россия начала новый массированный ракетный удар по территории Украины. По всей стране объявили воздушную тревогу, а во многих областях сообщали о работе ПВО.

Перед этим на двух российских аэродромах прозвучали взрывы. В районе военного аэродрома в Энгельсе базировались стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160. На военном аэродроме под Рязанью взорвался якобы бензовоз.