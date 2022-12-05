Земля круглая: в ОП прокомментировали взрывы на аэродромах в РФ

Михаил Подоляк заявил, что если часто запускать что-то в воздушное пространство, то оно может вернуться на пункты базирования.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, то рано или поздно они вернутся на место вылета. Об этом он написал в своем Твиттере.

Как заявил Подоляк, Земля круглая, и жаль, что в Кремле не изучали астрономию, отдавая преимущество "придворным астрологам".

"Если бы они знали: если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту полета", — написал Подоляк.

Что известно о "прилетах" на военных аэродромах РФ?

5 декабря в РФ началось с взрывов. В районе 6 утра прозвучал мощный взрыв в районе военного аэродрома в Энгельсе. Там базировались стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160. Сообщается, что как минимум 2 самолета были повреждены из-за удара неизвестного БПЛА.

Также на военном аэродроме под Рязанью взорвался якобы бензовоз. В результате происшествия, как утверждают росСМИ, погибло три человека, а еще 6 получили ранения.

Напомним, по данным британской разведки, боевая авиация РФ стала в разы меньше выполнять боевые задачи.