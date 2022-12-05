Армия России обстреливает Украину ракетами: по стране работает ПВО и авиация

Пуски ракет самолетами Ту-95 зафиксировали с Каспийского направления. В соцсетях сообщают о работе ПВО в Киевской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и других областях.

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Российские военные днем 5 декабря начали ракетный обстрел Украины, сигналы воздушной тревоги начали срабатывать по стране в 12:47. Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко просил не пренебрегать мерами безопасности.

"Пройдите в укрытие во время воздушной тревоги", — посоветовал он.

Telegram-канал "monitor", отслеживающий маневры вражеской авиации, заявил о пусках ракет с Каспийского направления самолетами Ту-95.

"Внимание! Враг совершил пуски ракет. Прошу жителей области не игнорировать воздушную тревогу и немедленно пройти в укрытие", — отметил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Telegram-каналы сообщили о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в Харьковской области.

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий предположил, что ВС РФ могут ударить по энергообъектам. Он призвал жителей города зарядить павербанки и сделать запасы воды.

По состоянию на 13:42 по всей Украине, кроме оккупированного Крыма, была объявлена воздушная тревога, в том числе в западных областях.

В 13:42 глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин подтвердил работу ПВО в небе над областью.

Украинский военкор Андрей Цаплиенко заявил об уничтожении 3 российских ракет в Харьковской области. В соцсетях писали, что в Днепропетровской и Полтавской областях системы ПВО могли сбить по 1 ракете.

OSINT-аналитики говорят, что информация о запусках ракет "Калибр" и точном количестве ракет в воздушном пространстве Украины неправдива.

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов пишет, что в небе над Украиной много ракет и просит оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

По данным руководителя Николаевской ОВА Виталия Кима, по состоянию на 14:04 в небе над Украиной успешно отработала авиация ВСУ.

Telegram-канал "Вертикаль" в 14:15 написал, что над Киевской областью сбиты первые российские ракеты. Киевские паблики сообщали о пролете ракеты над Одесской трассой.

Украинское военное командование ранее предупреждало о возможных масштабных ракетных ударах россиян. ВС РФ выводили в море корабли-носители крылатых ракет "Калибр".

Воздушные силы Украины предупреждали о переходе войны с РФ на новый уровень. С первого дня войны захватчики выпустили по городам Украины более 4000 ракет.

Депутат Госдумы России Андрей Гурулев называл возможные цели ракетных ударов россиян в Украине. В их число входят объекты критической инфраструктуры и банковской системы.