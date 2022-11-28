"Неделя может начаться с атак": ВС РФ вывели в море корабли с "Калибрами", — ОК "Юг"

Спикер ведомства Наталия Гуменюк отметила, что в пунктах базирования также есть снаряженные ракетоносители, которые могут присоединиться к службе. Она призвала украинцев не игнорировать воздушную тревогу.

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Начало новой недели в Украине может начаться с российских ракетных атак. Об этом заявила руководительница пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталия Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, российские войска впервые за долгое время вывели в Черное море корабль с крылатыми ракетами "Калибр".

"Первое наблюдение: то, что в Черном море появился впервые за длительное время, несколько суток не было — ракетоноситель на дежурстве. Это надводный ракетоноситель, несущий восемь ракет типа "Калибр" на борту", — рассказала она.

Гуменюк добавила, что это значит, что подготовка к новому ракетному обстрелу Украины уже шла. Кроме того, в пунктах базирования также есть снаряженные ракетоносители, которые могут присоединиться к службе через несколько часов.

Она также призвала украинцев реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Напомним, 27 ноября в Воздушных силах Украины сообщили, что армия России может проводить массированные обстрелы раз в неделю. По словам спикера ведомства, российские войска могут выпускать по 30, 50, 70 и даже 100 ракет за один раз по украинской территории, как делали это раньше.

26 ноября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на этой неделе РФ может вновь атаковать украинскую инфраструктуру и страна погрузиться в новые блэкауты. Он призвал украинцев запастись сухими продуктами.

Ранее, 24 ноября в украинской разведке сообщили, что РФ может подготовиться к новой атаке через неделю. В ГУР уверены, что Москва будет продолжать обстрелы, чтобы заставить Киев пойти на переговоры.