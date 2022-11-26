Заготовьте продукты: Арахамия предупредил украинцев об угрозе новых обстрелов (видео)

Глава фракции "Слуга народа" заявил, что на следующей недели Россия может вновь атаковать украинскую инфраструктуру и страна погрузится в новые блэкауты.

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Россия на следующей недели может нанести новые массированные ракетные удары по украинской инфраструктуре. В результате чего страна может погрузиться в новые блэкауты. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия в эфире телемарафона.

По его словам, есть информация, что на следующей недели будут новые обстрелы со стороны России и будут снова отключения электричества. Арахамия призвал украинцев сделать запасы продуктов в сухом виде.

"Нужно заранее заготовить в сухом виде продукты на длительный период, потому что есть информация о том, что на следующей неделе могут быть новые ракетные удары и новые блэкауты", — сказал он.

Напомним, 25 ноября в "Укрэнерго" рассказали, что украинская энергосистема восстанавливается после массированных ракетных ударов РФ 23 ноября и уже прошла самый тяжелый период. В компании анонсировали, что потребителей переведут с аварийных на плановые отключения электричества.

24 ноября в украинской разведке сообщили, что примерно через неделю Россия будет готова совершить новые атаки на объекты энергетической инфраструктуры Украины. В ГУР заявили, что Москва не намерена останавливаться, ее цель — заставить Киев сесть за стол переговоров.

Кроме того, СМИ узнали, что есть три сценария отключения света в случае новых обстрелов России. Полностью обесточить Украину не просто, однако худший вариант настанет, если ВС РФ ударят по распределительным устройствам на АЭС. Тогда света может не быть неделю.