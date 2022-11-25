"Прошли тяжелый период": в "Укрэнерго" анонсировали возвращение к плановым отключениям света

Глава правления компании Владимир Кудрицкий заявил, что аварийные ограничения электричества будут длиться, пока АЭС не выйдут на свои обычные мощности.

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Украинская энергосистема восстанавливается после массированных российских ударов 23 ноября и уже прошла самый тяжелый период. Через 1-2 дня потребителей переведут с аварийных на плановые отключения электричества. Об этом сообщил глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона, передает ZN.

Он отметил, что все области Украины заживлены, а энергосистема снова подключена к энергосистеме Европейского Союза.

"Сложнейший этап после этой атаки наша энергосистема уже прошла. Все области заживлены, энергосистема снова соединена с энергосистемой Евросоюза", — сказал Кудрицкий.

Кроме того, уже работают все три атомные электростанции, которые находятся на неоккупированных территориях. Они смогут выйти на свою обычную мощность через 1-2 дня, после чего энергетики могут начать плановые отключения электричества.

Также Владимир Кудрицкий сообщил, что в "Укрэнерго" работают над тем, чтобы начать импорт электроэнергии из Европы объемом в 500-600 мВт. Однако нужны специальные механизмы для гарантирования импорта, потому что европейские цены на энергию выше украинских.

Напомним, 24 ноября в компании "ДТЭК" рассказали, что свет в Киеве пока будут включать по 2-3 часа в день. Однако основная задача энергетиков — выйти на показатели обеспечения до ракетного удара армии РФ 23 ноября.

СМИ узнали 3 сценария отключения электричества в случае новых российских массированных атак. Худший вариант настанет, если РФ нанесет ракетные удары по распределительным устройствам на АЭС. Тогда полный блэкаут в Украине может длиться около недели.