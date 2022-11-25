"Пройшли тяжкий період": в "Укренерго" анонсували повернення до планових відключень світла

Голова правління компанії Володимир Кудрицький заявив, що аварійні обмеження електрики триватимуть, доки АЕС не вийдуть на свої звичайні потужності.

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Українська енергосистема відновлюється після масованих російських ударів 23 листопада і вже пройшла найважчий період. Через 1-2 дні споживачів переведуть з аварійних на планові відключення електрики. Про це повідомив голова правління компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону, повідомляє ZN.

Він зазначив, що всі області України заживлені, а енергосистема знову підключена до енергосистеми Європейського Союзу.

"Найскладніший етап після цієї атаки наша енергосистема вже пройшла. Усі області заживлені, енергосистема знову поєднана з енергосистемою Євросоюзу", — сказав Кудрицький.

Крім того, вже працюють усі три атомні електростанції, що знаходяться на неокупованих територіях. Вони зможуть вийти на свою звичайну потужність через 1-2 дні, після чого енергетики можуть розпочати планові відключення електрики.

Також Володимир Кудрицький повідомив, що в "Укренерго" працюють над тим, щоб розпочати імпорт електроенергії з Європи обсягом 500-600 мВт. Однак потрібні спеціальні механізми для гарантування імпорту, тому що європейські ціни на енергію вищі за українські.

Нагадаємо, 24 листопада в компанії "ДТЕК" розповіли, що світло в Києві поки що вмикатимуть по 2-3 години на день. Однак основне завдання енергетиків — вийти на показники забезпечення до ракетного удару армії РФ 23 листопада.

ЗМІ дізналися 3 сценарії відключення електрики в разі нових російських масованих атак. Найгірший варіант настане, якщо РФ завдасть ракетних ударів по розподільних пристроях на АЕС. Тоді повний блекаут в Україні може тривати майже тиждень.