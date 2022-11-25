"Пройшли тяжкий період": в "Укренерго" анонсували повернення до планових відключень світла
Голова правління компанії Володимир Кудрицький заявив, що аварійні обмеження електрики триватимуть, доки АЕС не вийдуть на свої звичайні потужності.
Українська енергосистема відновлюється після масованих російських ударів 23 листопада і вже пройшла найважчий період. Через 1-2 дні споживачів переведуть з аварійних на планові відключення електрики. Про це повідомив голова правління компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону, повідомляє ZN.
Він зазначив, що всі області України заживлені, а енергосистема знову підключена до енергосистеми Європейського Союзу.
"Найскладніший етап після цієї атаки наша енергосистема вже пройшла. Усі області заживлені, енергосистема знову поєднана з енергосистемою Євросоюзу", — сказав Кудрицький.
Крім того, вже працюють усі три атомні електростанції, що знаходяться на неокупованих територіях. Вони зможуть вийти на свою звичайну потужність через 1-2 дні, після чого енергетики можуть розпочати планові відключення електрики.
Також Володимир Кудрицький повідомив, що в "Укренерго" працюють над тим, щоб розпочати імпорт електроенергії з Європи обсягом 500-600 мВт. Однак потрібні спеціальні механізми для гарантування імпорту, тому що європейські ціни на енергію вищі за українські.
Нагадаємо, 24 листопада в компанії "ДТЕК" розповіли, що світло в Києві поки що вмикатимуть по 2-3 години на день. Однак основне завдання енергетиків — вийти на показники забезпечення до ракетного удару армії РФ 23 листопада.
ЗМІ дізналися 3 сценарії відключення електрики в разі нових російських масованих атак. Найгірший варіант настане, якщо РФ завдасть ракетних ударів по розподільних пристроях на АЕС. Тоді повний блекаут в Україні може тривати майже тиждень.