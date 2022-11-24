"Дай Бог повернутися до колишніх графіків": світло у Києві включатимуть на 2-3 години, — ДТЕК

Електроенергією забезпечили підприємства тепло- та водопостачання столиці. Основне завдання енергетиків — вийти на показники забезпечення до ракетного удару армії РФ 23 листопада.

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Світло в Києві включатимуть на 2-3 години, такий режим триватиме до стабілізації енергомережі та збільшення обсягу електроенергії, що виробляється на АЕС і ТЕС. Про це в ефірі єдиного телемарафону сказав виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук.

"Зараз ми забезпечили у Києві всю критичну інфраструктуру. Це вода і тепло. Десь 30% населення у нас має електропостачання у Києві. Будемо зараз потроху намагатися перемикати, по 2-3 години давати світло, доки не буде збільшено обсяг електроенергії, який знаходиться у Києві", — сказав Сахарук.

У ДТЕК наголошують, що перше завдання енергетиків на сьогодні — вийти на показники забезпечення електроенергією до ракетного удару армії Росії 23 листопада.

"Дай Бог, вийдемо на відключення за графіком у тому обсязі, який у нас був, скажімо так, на вчорашній ранок", — сказав директор ДТЕК.

Мер Києва Віталій Кличко в ефірі телемарафону сказав, що надвечір, 24 листопада, ще 60% столиці залишається без електропостачання. Вранці цей показник був на рівні 70%

Нагадаємо, що 24 листопада київська мерія прозвітувала про повне відновлення водопостачання у місті. Але мешканці столиці продовжували набирати воду у бюветах, зокрема у сквері імені Гончара.

За даними Кличка, росіяни випустили у бік Києва 31 крилату ракету, але українське ППО збило 21 снаряд.

У Вишгороді Київської області одна з російських ракет потрапила до багатоквартирного житлового будинку. В результаті 3 особи загинули та 20 отримали поранення, всього по Україні після атаки ЗС РФ підтверджено загибель 6 осіб, ще 36 громадян було травмовано.