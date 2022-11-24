Мерія запевняє, що в Києві відновили водопостачання, але люди стоять у черзі до бюветів (відео)

За словами мера, труднощів із подачею води, як і раніше, можуть зазнавати мешканці верхніх поверхів у багатоповерхових будинках. Системі водопостачання у столиці потрібен час, щоб запрацювати на повну потужність.

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У Києві повністю відновили водопостачання, але проблеми зі зниженим тиском води у системі ще залишаються. Про це у себе у Telegram-каналі написав міський голова Віталій Кличко.

"Водопостачання відновлено в усіх районах столиці. Але потрібен ще час, щоб система водопостачання запрацювала на повну потужність", — прокоментував він.

Мер зазначив, що в деяких споживачів напір води в кранах поки що залишається слабким.

Особливі труднощі, за його словами, можуть мати мешканці верхніх поверхів у багатоповерхових житлових будинках.

"Фахівці "Київводоканалу" роблять все можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації", — наголосив Кличко.

Міське видання "Київвлада" пише, що в центрі міста кияни вишиковуються в черги до бюветів.

На опублікованих у мережі фото можна побачити людей біля джерела у сквері ім. Гончара.

[ + – ] Черга до бювету у сквері ім. Гончара

На сайті "Київводфонду" можна переглянути актуальну карту з розташуванням бюветів в українській столиці. Синім позначені робочі, червоним — ті, що нині не функціонують.

[ + – ] Карта бюветів у Києві

Нагадаємо, 23 листопада Росія завдала масованих ракетних ударів по українських містах. Унаслідок обстрілу деякі регіони виявилися знеструмленими.

У Києві з учорашнього дня проблеми не лише зі світлом, а й з водопостачанням.

Після атаки ЗС РФ в абонентів в Україні також почалися перебої з інтернет-трафіком.