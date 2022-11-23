Трафік перевантажений: в українських регіонах проблеми з інтернетом після обстрілу, – Мінцифри

За словами Михайла Федорова, базові станції та оператори фіксованого зв'язку за можливості перейшли на генератори. Наразі розв'язують питання з підвезенням дизельного палива.

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Після масованого ракетного удару Росії в українських регіонах впав інтернет-трафік. Це сталося через екстрені вимкнення електроенергії. Про це у себе в соцмережах розповів голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами міністра, базові станції та оператори фіксованого зв'язку за можливості перейшли на генератори. Водночас мобільні оператори, де працюють вежі, перевантажені трафіком.

Відомство під управлінням Федорова нині централізовано займається підвозом дизельного палива та розв'язує інші операційні завдання.

"Виклик, який не бачила жодна країна у сфері телекомунікації. Як і в інших областях", — прокоментував чиновник.

Водночас він зазначив, що команда знає, що робити, і злагоджено працює.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко сказав, що близько 80% мешканців столиці залишаються без електроенергії та водопостачання. Він попередив, що зараз складно прогнозувати терміни відновлення зруйнованої інфраструктури.

Раніше Фокус писав про те, що міста Європи надішлють Україні сотні генераторів. Це відбудеться у рамках запущеної в ЄС акції "Генератори надії".