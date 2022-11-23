Трафик перегружен: в украинских регионах проблемы с интернетом после обстрелов, – Минцифры
По словам Михаила Федорова, базовые станции и операторы фиксированный связи по возможности перешли на генераторы. Сейчас решается вопрос с подвозом дизельного топлива.
После массированного ракетного удара России в украинских регионах упал интернет-трафик. Это произошло из-за экстренных отключений электроэнергии. Об этом у себя в соцсетях рассказал глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
По словам министра, базовые станции и операторы фиксированный связи по возможности перешли на генераторы. При этом мобильные операторы, где работают вышки, перегружены трафиком.
Ведомство под управлением Федорова в настоящее время централизованно занимается подвозом дизельного топлива и решает другие операционные задачи.
"Вызов, который ни видела ни одна страна в сфере телекоммуникации. Как и в других областях", –– прокомментировал чиновник.
При этом он отметил, что команда знает, что делать, и слаженно работает.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сказал, что около 80% жителей столицы остаются без электроэнергии и водоснабжения. Он предупредил, что на данный момент сложно прогнозировать сроки восстановления разрушенной инфраструктуры.
Ранее Фокус писал о том, что города Европы отправят Украине сотни генераторов. Это произойдет в рамках запущенной в ЕС акции "Генераторы надежды".