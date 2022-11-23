Трафик перегружен: в украинских регионах проблемы с интернетом после обстрелов, – Минцифры

По словам Михаила Федорова, базовые станции и операторы фиксированный связи по возможности перешли на генераторы. Сейчас решается вопрос с подвозом дизельного топлива.

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После массированного ракетного удара России в украинских регионах упал интернет-трафик. Это произошло из-за экстренных отключений электроэнергии. Об этом у себя в соцсетях рассказал глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По словам министра, базовые станции и операторы фиксированный связи по возможности перешли на генераторы. При этом мобильные операторы, где работают вышки, перегружены трафиком.

Ведомство под управлением Федорова в настоящее время централизованно занимается подвозом дизельного топлива и решает другие операционные задачи.

"Вызов, который ни видела ни одна страна в сфере телекоммуникации. Как и в других областях", –– прокомментировал чиновник.

При этом он отметил, что команда знает, что делать, и слаженно работает.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сказал, что около 80% жителей столицы остаются без электроэнергии и водоснабжения. Он предупредил, что на данный момент сложно прогнозировать сроки восстановления разрушенной инфраструктуры.

Ранее Фокус писал о том, что города Европы отправят Украине сотни генераторов. Это произойдет в рамках запущенной в ЕС акции "Генераторы надежды".