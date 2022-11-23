"Генераторы надежды": города Европы отправят Украине сотни генераторов, — глава Европарламента

В рамках новой инициативы более 200 крупных европейских городов передадут Украине генераторы, чтобы помочь ей пережить зиму. Многие городские администрации выразили желание помочь Украине еще до запуска проекта.

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Президент Европарламента Роберта Метсола заявила, что в ЕС запустили акцию под названием "Генераторы надежды". Речь идет об обеспечении электрическими генераторами Украины. Об этом она заявила в Twitter.

"10 миллионов украинцев остались без электричества из-за атак России. Мы можем помочь", — написала она.

Затем Метсола поделилась видео, в котором призвала все европейские города поделиться с Украиной электроэнергией и водой.

[ + – ] Метсола призвала все европейские города поделиться с Украиной электроэнергией

Укринформ сообщает, что Европарламент и Европейский союз, по словам Метсолы, смогли показать чрезвычайную солидарность с Украиной в гуманитарном, военном и финансовом планах. Сейчас для ЕС важно предоставить украинцам все необходимое, чтобы пережить зиму.

В рамках кампании "Генераторы надежды", как сообщается, города Европейского союза смогут приобщиться к поддержке Украины. Так, будут созданы списки, в которых будут перечисляться потребности в генераторах и прочем оборудовании для городов Украины. После того как европейский город выразит интерес в предоставлении помощи, необходимое оборудование доставят в Украину. Для этого задействуют логистические возможности Механизма гражданской защиты ЕС.

Как рассказал главы организации Eurocities мэра Флоренции Дарио Нарделлы, еще до запуска инициативы ряд городов-участников сети выразили желание передать украинцам генераторы и другое энергетическое оборудование. Он заявил, что большое количество генераторов передадут Украине на протяжении нескольких дней. Однако точной цифры пока нет. При этом Нарделла выразил надежду, что все города, которые входят в Eurocities, а их более 200, отправят больше, чем один генератор Украины из каждого города.

Что такое Eurocities?

Eurocities — представляет собой сеть крупных городов Европы, которая была создана еще в 1986-м году. Членами Eurocities являются более 200 крупных городов Европы из 38 стран. Членство открыто для любого европейского города с населением от 250 000 человек. Сеть создана для координации проектов в области мобильности, экологического перехода, социальной интеграции и цифровых инноваций.

Ранее Фокус писал, что, по словам Министерства энергетики, удар РФ оставил большинство потребителей без света. Там отметили, что ракетный обстрел привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинству тепловых и гидроэлектростанций Украины.

Также сообщалось, что, как сообщили в ВСУ, 23 ноября РФ выпустила по Украине 70 крылатых ракет, 51 удалось сбить. Кроме ракет, страна-агрессор использовала для атаки на украинские города 5 дронов-камикадзе типа "Ланцет". Ракеты россияне запускали из самолетов и двух катеров в Черном море.