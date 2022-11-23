Так делают только террористы: удар РФ оставил большинство потребителей без света, —Минэнергетики

В Министерстве энергетики отметили, что ракетный обстрел привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинству тепловых и гидроэлектростанций Украины.

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По словам чиновников, ракетный обстрел привел к поражению объектов электропередач. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины в Facebook.

"Россия снова осуществила массированный обстрел украинской энергетической инфраструктуры. Это гражданская инфраструктура, обеспечивающая электро- и теплоснабжение для миллионов украинских женщин, детей и пенсионеров", — написали в министерстве энергетики.

В ведомстве отметили, что РФ в тот день, когда Европейский парламент признал ее страной-спонсором терроризма доказала правдивость этого определения.

"Только террористы так поступают с народом, который не могут победить, поэтому пытаются просто уничтожить", — сказано в сообщении.

В Минэнерго отметили, что большинство потребителей остались без света по всей стране. В результате пришлось прибегнуть к аварийным отключениям электроэнергии. Это может повлиять на наличие в домах отопления, а также на водоснабжение.

Однако, как сообщается, энергетики уже работают над тем, чтобы восстановить электроснабжение во всех регионах страны. Для этого понадобится время, так как масштабы разрушений очень большие.

"Но россиянам не удастся запугать украинцев. Украинцы не боятся холода. Украинцы не боятся тьмы. Украинцы не боятся террористов", — сообщили в министерстве энергетики.

Ранее Фокус писал, что РФ выпустила по Украине 70 крылатых ракет, 51 удалось сбить. Кроме ракет, страна-агрессор использовала для атаки на украинские города 5 дронов-камикадзе типа "Ланцет". Ракеты россияне запускали из самолетов и двух катеров в Черном море.

Также издание писало, как обстоит ситуация со светом в регионах. Из-за российских обстрелов была нарушена работа энергоблоков трех украинских АЭС, а в некоторых регионах, помимо электроэнергии, отсутствуют отопление и водоснабжение.