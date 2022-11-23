Так роблять тільки терористи: удар РФ залишив більшість споживачів без світла, — Міненергетики
У Міністерстві енергетики зазначили, що ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій України.
За словами чиновників, ракетний обстріл спричинив ураження об'єктів електропередач. Про це повідомили у Міністерстві енергетики України у Facebook.
"Росія знову здійснила масований обстріл української енергетичної інфраструктури. Це цивільна інфраструктура, яка забезпечує електро- та теплопостачання для мільйонів українських жінок, дітей та пенсіонерів", — написали в міністерстві енергетики.
У відомстві зазначили, що РФ у той день, коли Європейський парламент визнав її країною-спонсором тероризму, довела правдивість цього визначення.
"Тільки терористи так роблять із народом, який не можуть перемогти, тому намагаються просто знищити", — сказано в повідомленні.
У Міненерго наголосили, що більшість споживачів залишилася без світла по всій країні. В результаті довелося вдатися до аварійних відключень електроенергії. Це може вплинути на наявність у будинках опалення та водопостачання.
Однак, як повідомляється, енергетики вже працюють над тим, щоб відновити електропостачання у всіх регіонах країни. Для цього знадобиться час, оскільки масштаби руйнувань дуже великі.
"Але росіянам не вдасться залякати українців. Українці не бояться холоду. Українці не бояться темряви. Українці не бояться терористів", — повідомили у міністерстві енергетики.
Раніше Фокус писав, що РФ випустила по Україні 70 крилатих ракет, 51 вдалося збити. Окрім ракет, країна-агресор використала для атаки на українські міста 5 дронів-камікадзе типу "Ланцет". Ракети росіяни запускали з літаків та двох катерів у Чорному морі.
Також видання писало, як ситуація зі світлом у регіонах. Через російські обстріли порушено роботу енергоблоків трьох українських АЕС, а в деяких регіонах, крім електроенергії, немає опалення та водопостачання.