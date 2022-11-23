"Калібри" і не тільки: РФ випустила по Україні 70 крилатих ракет, 51 вдалося збити, – ЗСУ

Окрім ракет, країна-агресор використала для атаки на українські міста 5 дронів-камікадзе типу "Ланцет". Ракети росіяни запускали з літаків та двох катерів у Чорному морі.

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У середу, 23 листопада, ЗС РФ випустили по українських містах 70 крилатих ракет, 51 одну з яких вдалося збити. Про це розповіла пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"Держава-терорист вкотре завдала масованого ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури України з літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту", –– коментує українське командування.

Як уточнюється, для запуску ракет росіяни використали 10 літаків-ракетоносців Ту-95мс, що знаходилися в районі Волгодонська Ростовської області, а також у Каспійському морі. Частина ракет запущена з двох малих ракетних катерів з акваторії Чорного моря.

[ + – ] Україна збила 51 із запущених росіянами ракет

Загалом по Україні випустили близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр". 51 із них знищили за допомогою систем протиповітряної оборони.

На півдні країни також вдалося ліквідувати п'ять ударних БПЛА на кшталт "Ланцет".

Раніше мер Києва Віталій Кличко розповів, що на Київ летіла 31 ворожа ракета, 21 вдалося збити. Внаслідок атаки у столиці постраждали 11 людей.

Голова Київської обласної адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що регіон після російського удару повністю знеструмлений. Окупанти потрапили у багатоповерховий житловий будинок у Вишгороді та у приватний сектор у селищі Чабани.