"Калибры" и не только: РФ выпустила по Украине 70 крылатых ракет, 51 удалось сбить, – ВСУ

Кроме ракет, страна-агрессор использовала для атаки на украинские города 5 дронов-камикадзе типа "Ланцет". Ракеты россияне запускали из самолетов и двух катеров в Черном море.

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В среду, 23 ноября, ВС РФ выпустили по украинским городам 70 крылатых ракет, 51 одну из которых удалось сбить. Об этом рассказала пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

"Государство-террорист в очередной раз нанесло массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с самолетов стратегической авиации и кораблей Черноморского флота", –– комментирует украинское командование.

Как уточняется, для запуска ракет россияне использовали 10 самолетов-ракетоносцев Ту-95мс, находившихся в районе Волгодонска Ростовской области, а также в Каспийском море. Часть ракет была запущена с двух малых ракетных катеров из акватории Черного моря.

[ + – ] Украина сбила 51 из запущенных россиянами ракет

В целом по Украине было выпущено около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр". 51 из них уничтожили с помощью систем противовоздушной обороны.

На юге страны также удалось ликвидировать пять ударных БПЛА типа "Ланцет".

Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что на Киев летела 31 вражеская ракета, 21 удалось сбить. В результате атаки в столице пострадали 11 человек.

Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба сообщил, что регион после российского удара полностью обесточен. Оккупанты попали в многоэтажный жилой дом в Вышгороде и в частный сектор в поселке Чабаны.