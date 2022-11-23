Киевская область полностью обесточена после обстрела, более 20 человек ранены, – глава ОВА

Алексей Кулеба подтвердил несколько "прилетов" по объектам критической инфраструктуры. Также есть попадание в частный сектор в поселке Чабаны и по многоэтажному жилому дому в Вышгороде. Один человек в результате удара погиб.

Related video

ВС РФ в среду, 23 ноября, обстреляли жилой многоэтажный дом в Вышгороде и частный сектор в поселке Чабаны. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

По его словам, в результате обстрела Киевской области более 20 человек ранено, один мирный житель погиб.

[ + – ] В результате обстрела Киевской области пострадало более 20 человек

Также региональный чиновник подтвердил несколько "прилетов" по объектам критической инфраструктуры в регионе.

В настоящее время Киевская область полностью обесточена. Частично нет отопления и водоснабжения, уточнил Кулеба.

Также глава ОВА напомнил, что в регионе разворачиваются так называемые "пункты несокрушимости", где люди могут бесплатно получить базовые услуги. Там есть свет, доступ к интернету и мобильная связь.

Вся информация о локациях есть на сайтах районных советов и органов местного самоуправления. Адреса ближайших пунктов можно узнать в горсоветах и сельсоветах, а также у сотрудников полиции.

Напомним, 23 ноября Россия нанесла массированные ракетные удары по ряду украинских городов. Взрывы прозвучали в Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Полтавской областях и Херсоне.

Из-за обстрела Львов оказался полностью обесточен. В Днепропетровской и Винницкой областях зафиксировані попадания ракет противника в цели.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в стране готовы 4 тысячи "пунктов несокрушимости, которые люди смогут использовать во время длительных отключений света. На сайте nezlamnist.gov.ua размещена карта локаций.