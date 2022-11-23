В Украине готовы 4 тысячи "пунктов несокрушимости" на случай блэкаута, – Зеленский (карта)

По словам президента, локации с бесплатным доступом к электричеству и интернету развернуты на случай длительного отключения света. Там украинцы смогут получить все базовые услуги.

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По всей Украине развернуто 4 тысячи так называемых "пунктов несокрушимости" с бесплатным доступом к электричеству и воде, которые люди смогут использовать во время длительных отключений света. Об этом в своем вечернем видеообращении 22 ноября рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Разворачиваем по всей стране наш новый проект поддержки людей –– "пункты несокрушимости". По итогам этого дня подготовлено уже более четырех тысяч таких пунктов. Запланировано –– еще больше", –– прокомментировал глава государства.

В случае длительных ограничений электроэнергии украинцы могут получить там бесплатные базовые услуги –– интернет, тепло, воду и так далее.

На сайте nezlamnist.gov.ua размещена карта всех развернутых пунктов в стране, ее планируют постоянно обновлять.

[ + – ] Карта "пунктов несокрушимости" в Украине

Также на сайте и в "пунктах несокрушимости" можно узнать, где работают ближайшие автозаправочные станции, отделения банков, аптеки и магазины.

Как уточняется, все локации в рамках проекта будут работать круглосуточно.

"Пункты несокрушимости", в первую очередь, открывают при областных и районных администрациях, в зданиях школ, ГСЧС и пр.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что жителям столицы стоит подготовиться к худшему из возможных сценариев во время зимних отключений электроэнергии. По его словам, часть жителей Киева могут эвакуировать.

Ранее Фокус рассказывал, как будет работать мобильная связь при длительном блэкауте.