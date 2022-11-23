В Україні готові 4 тисячі "пунктів незламності" на випадок блекауту, – Зеленський (карта)

За словами президента, локації з безкоштовним доступом до електрики й інтернету розгорнуті на випадок тривалого відключення світла. Там українці зможуть отримати усі базові послуги.

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По всій Україні розгорнуто 4 тисячі так званих "пунктів незламності" з безкоштовним доступом до електрики та води, які люди зможуть використати під час тривалих відключень світла. Про це у своєму вечірньому відеозверненні 22 листопада розповів президент України Володимир Зеленський.

"Розгортаємо по всій країні наш новий проєкт підтримки людей — "пункти незламності". За підсумками цього дня підготовлено вже понад чотири тисячі таких пунктів. Заплановано — ще більше", — прокоментував глава держави.

У разі тривалих обмежень електроенергії українці можуть отримати там безкоштовні базові послуги – інтернет, тепло, воду тощо.

На сайті nezlamnist.gov.ua розміщено мапу всіх розгорнутих пунктів у країні, її планують постійно оновлювати.

[ + – ] Карта "пунктів незламності" в Україні

Також на сайті та в "пунктах незламності" можна дізнатися, де працюють найближчі автозаправні станції, відділення банків, аптеки та магазини.

Як уточнюється, всі локації у межах проєкту працюватимуть цілодобово.

"Пункти незламності" насамперед відкривають при обласних та районних адміністраціях, у будівлях шкіл, ДСНС тощо.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко попередив, що мешканцям столиці варто підготуватися до найгіршого з можливих сценаріїв під час зимових відключень електроенергії. За його словами, частину жителів Києва можуть евакуювати.

Раніше Фокус розповідав, як працюватиме мобільний зв'язок під час тривалого блекауті.