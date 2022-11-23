"Найгірша зима з часів Другої світової": частину жителів Києва можуть евакуювати, — Кличко

За словами мера Києва, російський президент Володимир Путін намагається змусити киян тікати за допомогою ударів по цивільній інфраструктурі. Але українці не помруть і не втечуть, як він того хоче.

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Мер Києва Віталій Кличко попередив, що мешканцям столиці варто підготуватися до найгіршого з можливих сценаріїв під час зимових відключень електроенергії, передає Bild.

Міський голова пояснив, що столицю може очікувати найгірша зима з часів Другої світової війни, заразом може знадобитися евакуація частини населення столиці. Водночас київське керівництво намагається не допустити цього.

Кличко звинуватив російського президента Володимира Путіна у спробі змусити киян тікати за допомогою ударів по цивільній інфраструктурі.

"Путін хоче тероризувати людей, змушуючи їх мерзнути без світла", — сказав він, додавши, що так російський президент намагається чинити тиск на українського лідера Володимира Зеленського.

Проте столичний мер вважає, що суворі умови, навпаки, зроблять людей лише ще більш озлобленими та рішуче налаштованими.

"Ми не помремо і не втечемо, як того хоче Путін", — пояснив столичний градоначальник. Він також закликав владу Німеччини негайно відправити в Україну гуманітарну допомогу — генератори, теплий одяг та інше необхідне.

Напередодні президент Зеленський заявив, що на всій території України вже розгорнуто майже 4 000 "Пунктів незламності". Це нова ініціатива, яка покликана допомогти українцям у протистоянні російським обстрілам.

Нагадаємо, що в "Укренерго" повідомили, якими будуть відключення світла 23 листопада. У всіх областях України, окрім Одеської, працюватимуть графіки відключень. В Одеській області вже третій день поспіль діють екстрені обмеження.

Раніше Фокус повідомляв, що 21 листопада у Києві й області ввели екстрені відключення електроенергії, за поточних умов погодинні графіки відключення світла не використовуються.