Планові та екстрені: в "Укренерго" розповіли, якими будуть відключення світла 23 листопада

У всіх регіонах України відключатимуть електрику за графіками, проте на Одещині третій день поспіль запроваджуються екстрені обмеження.

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23 листопада на всій території України триватимуть планові відключення електрики. Вони здійснюються за графіками з 00:00 до 24:00. Про це повідомили в українській енергетичній компанії "Укренерго".

У відомстві пояснили, що це наслідки регулярних ракетних ударів Росії по електромережах та електростанціях, які виробляють енергію.

"Ми працюємо над тим, щоб якнайшвидше відновити все обладнання, пошкоджене російськими ракетами та дронами", — сказано в повідомленні.

Водночас на сайті компанії "ДТЕК Одеські електромережі" повідомляється, що в Одеській області вводять екстрені відключення електрики, а графіки не дійсні. У регіоні такі обмеження діють третій день поспіль.

"Енергетики ДТЕК разом із фахівцями НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами та органами державної влади роблять все можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації", — сказано в заяві.

Тим часом в "Укренерго" зазначили, що графіки відключень складають та застосовують місцеві обленерго. Компанія нагадала, що не займається відключенням від електроенергії міста, вулиці та будинку, а надає обсяги, на які потрібно скоротити споживання.

Нагадаємо, 22 листопада у компанії розповіли, що в Україні майже не залишилося вцілілих ТЕС та гідростанцій після обстрілів Росії. Практично кожен важливий енергооб'єкт у країні зазнавав ракетних ударів з боку Росії.

21 листопада у "ДТЕК" заявили, що відключення електрики в Україні діятимуть мінімум до кінця березня. Якщо ж росіяни повторно атакують об'єкти інфраструктури, то без світла доведеться сидіти тривалий час.