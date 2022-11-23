Планові та екстрені: в "Укренерго" розповіли, якими будуть відключення світла 23 листопада
У всіх регіонах України відключатимуть електрику за графіками, проте на Одещині третій день поспіль запроваджуються екстрені обмеження.
23 листопада на всій території України триватимуть планові відключення електрики. Вони здійснюються за графіками з 00:00 до 24:00. Про це повідомили в українській енергетичній компанії "Укренерго".
У відомстві пояснили, що це наслідки регулярних ракетних ударів Росії по електромережах та електростанціях, які виробляють енергію.
"Ми працюємо над тим, щоб якнайшвидше відновити все обладнання, пошкоджене російськими ракетами та дронами", — сказано в повідомленні.
Водночас на сайті компанії "ДТЕК Одеські електромережі" повідомляється, що в Одеській області вводять екстрені відключення електрики, а графіки не дійсні. У регіоні такі обмеження діють третій день поспіль.
"Енергетики ДТЕК разом із фахівцями НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами та органами державної влади роблять все можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації", — сказано в заяві.
Тим часом в "Укренерго" зазначили, що графіки відключень складають та застосовують місцеві обленерго. Компанія нагадала, що не займається відключенням від електроенергії міста, вулиці та будинку, а надає обсяги, на які потрібно скоротити споживання.
Нагадаємо, 22 листопада у компанії розповіли, що в Україні майже не залишилося вцілілих ТЕС та гідростанцій після обстрілів Росії. Практично кожен важливий енергооб'єкт у країні зазнавав ракетних ударів з боку Росії.
21 листопада у "ДТЕК" заявили, що відключення електрики в Україні діятимуть мінімум до кінця березня. Якщо ж росіяни повторно атакують об'єкти інфраструктури, то без світла доведеться сидіти тривалий час.