Плановые и экстренные: в "Укрэнерго" рассказали, какими будут отключения света 23 ноября

Во всех регионах Украины будут отключать электричество по графикам, однако в Одесской области третий день подряд вводятся экстренные ограничения.

Related video

23 ноября по всей территории Украины будут продолжаться плановые отключение электричества. Они осуществляются по графиках с 00:00 до 24:00. Об этом сообщили в украинской энергетической компании "Укрэнерго".

В ведомстве объяснили, что это последствия регулярных ракетных ударов России по электросетям и электростанциям, которые вырабатывают энергию.

"Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее восстановить все оборудование, поврежденное российскими ракетами и дронами", — сказано в сообщении.

В то же время на сайте компании "ДТЭК Одесские электросети" сообщается, что в Одесской области вводят экстренные отключения электричества, а графики не действительны. В регионе такие ограничения действуют третий день подряд.

"Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", — сказано в заявлени.

Тем временем в "Укрэнерго" отметили, что графики отключений составляют и применяют местные облэнерго. Компания напомнила, что не занимается отключением от электроэнергии города, улицы и дома, а предоставляет объемы, на которые нужно сократить потребление.

Напомним, 22 ноября в компании рассказали, что в Украине почти не осталось уцелевших ТЭС и гидростанций после обстрелов России. Практически каждый важный энергообъект в стране подвергался ракетным ударам со стороны России.

21 ноября в "ДТЭК" заявили, что отключения электричества в Украине будут действовать минимум до конца марта. Если же россияне повторно атакуют объекты инфраструктуры, то без света прийдется сидеть длительное время.