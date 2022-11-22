В Украине почти не осталось уцелевших ТЭС и гидростанций после обстрелов РФ, – "Укрэнерго"

Практически каждый важный энергообъект в стране подвергался ракетным ударам со стороны России.

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После массированных ракетных ударов ВС РФ, которые осуществлялись 15 и 17 ноября, в Украине практически не осталось уцелевших крупных ТЭС и гидроэлектростанций. Эту информацию подтвердил глава национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, последняя ракетная атака ВС РФ оказалась самой масштабной с начала вторжения российских войск. Кудрицкий отметил, что захватчики выпустили около 100 ракет по объектам энергоинфраструктуры Украины.

"В основном это подстанции "Укрэнерго", а также украинские электростанции. Было повреждено 15 объектов "Укрэнерго" в этот день… После этой атаки у нас практически не осталось в Украине неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций", — продолжил глава энергокомпании и добавил, что практически вся тепловая и гидрогенерация страны подверглась атаке со стороны ВС РФ.

Помимо этого, почти не осталось уцелевших узловых подстанций "Укрэнерго". По словам Кудрицкого, практически на каждый важный энергообъект в Украине прилетали российские ракеты.

Несмотря на ремонтные работы и частичную стабилизацию ситуации, в стране остается дефицит электроэнергии, из-за чего в Украине продолжают действовать почасовые графики отключения света.

Отметим, что ранее в ДТЭК предупреждали, что графики отключения электроэнергии могут действовать до конца марта.

Также сообщалось, что в "Укрэнерго" не исключают масштабный блэкаут в Украине из-за сложной ситуации в энергосистеме.