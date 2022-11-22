В Україні майже не залишилося вцілілих ТЕС та гідростанцій після обстрілів РФ, — "Укренерго"

Практично кожен важливий енергооб'єкт у країні зазнавав ракетних ударів з боку Росії.

Related video

Після масованих ракетних ударів ЗС РФ, які здійснювалися 15 і 17 листопада, в Україні практично не залишилося великих ТЕС і гідроелектростанцій, що вціліли. Цю інформацію підтвердив голова національної енергокомпанії "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, остання ракетна атака ЗС РФ виявилася наймасштабнішою з початку вторгнення російських військ. Кудрицький зазначив, що загарбники випустили близько 100 ракет по об'єктах енергоінфраструктури України.

"В основному це підстанції "Укренерго", а також українські електростанції. Було пошкоджено 15 об'єктів "Укренерго" цього дня... Після цієї атаки у нас практично не залишилося в Україні неушкоджених теплових та гідроелектростанцій", — продовжив голова енергокомпанії та додав, що практично вся теплова та гідрогенерація країни зазнала атаки з боку ЗС РФ.

Крім того, майже не залишилося вцілілих вузлових підстанцій "Укренерго". За словами Кудрицького, практично на кожний важливий енергооб'єкт в Україні прилітали російські ракети.

Попри ремонтні роботи та часткову стабілізацію ситуації, в країні залишається дефіцит електроенергії, через що в Україні продовжують діяти погодинні графіки відключення світла.

Зазначимо, що раніше у ДТЕК попереджали, що графіки відключення електроенергії можуть діяти до кінця березня.

Також повідомлялося, що в "Укренерго" не відкидають масштабний блекаут в Україні через складну ситуацію в енергосистемі.