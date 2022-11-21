Мінімум до кінця березня: у ДТЕК пояснили, скільки ще українці сидітимуть без світла

За словами гендиректора компанії Сергія Коваленка, можливі два сценарії подальшого розвитку подій для української енергосистеми. Обидва залежать від інтенсивності ракетних ударів по Україні.

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Українцям доведеться жити в умовах регулярних відключень електроенергії щонайменше до кінця березня. Такий прогноз озвучив гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко на офіційній сторінці у фейсбуці.

"Енергетики, незважаючи на погану погоду, зараз максимально намагаються завершити відновлення до ще більших холодів. І хоча зараз відключень поменшало, я хочу, щоб усі розуміли: швидше за все, жити в режимі відключень українцям доведеться як мінімум до кінця березня", — написав Коваленко.

Також гендиректор YASNO спрогнозував, що ситуація в енергетиці в Україні може розвиватися за кількома сценаріями.

По-перше, якщо нових атак на енергомережу не буде, то за нинішніх умов генерації електроенергії дефіцит потужності може бути рівномірно розподілений по всій країні. Відключення електрики будуть у всіх регіонах нашої країни. Але вони стануть рівномірнішими і менш тривалими.

По-друге, якщо електромережу сильно пошкодять ЗС РФ під час ракетних атак, доведеться задіяти не тільки погодинні стабілізаційні відключення, а й екстрені, коли світла може не бути дуже тривалий час.

Нагадаємо, з Києва можуть евакуювати 3 млн осіб у разі тривалого відключення електрики. У КМДА пояснили, що продовжувані російські атаки можуть вивести з ладу всю систему електропостачання, через що зникне водопостачання і не працюватиме каналізація. Однак сьогодні ситуація цілком контрольована.