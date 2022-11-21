Минимум до конца марта: в ДТЭК объяснили, сколько еще украинцы будут сидеть без света

По словам гендиректора компании Сергея Коваленко, возможны два сценария дальнейшего развития событий для украинской энергосистемы. Оба которые зависят от интенсивности ракетных ударов по Украине.

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Украинцам придется жить в условиях регулярных отключений электроэнергии минимум до конца марта. Такой прогноз озвучил гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко на официальной странице в Фейсбуке.

"Энергетики, несмотря на плохую погоду, сейчас максимально стараются завершить восстановление до еще больших холодов. И хотя сейчас отключений стало меньше, я хочу, чтобы все понимали: скорее всего, жить в режиме отключений украинцам придется как минимум до конца марта", — написал Коваленко.

Также гендиректор YASNO спрогнозировал, что далее ситуация в энергетике в Украине может развиваться по нескольким сценариям.

Во-первых, если новых атак на энергосеть не будет, то при нынешних условиях генерации электроэнергии дефицит мощности может быть равномерно распределен по всей стране. Отключения электричества будут во всех регионах нашей страны. Но они станут более равномерными и менее продолжительными.

Во-вторых, если электросеть сильно повредят ВС РФ во время ракетных атак, придется задействовать не только почасовые стабилизационные отключения, но и экстренные, при которых света может не быть очень длительное время.

Напомним, из Киева могут эвакуировать 3 млн человек в случае длительного отключения электрики. В КГГА пояснили, что продолжающиеся российские атаки могут вывести из строя всю систему электроснабжения, из-за чего пропадет водоснабжение и не будет работать канализация. Однако на сегодня ситуация вполне контролируема.

Напомним, из Киева могут эвакуировать 3 млн человек в случае длительного отключения электрики. В КГГА пояснили, что продолжающиеся российские атаки могут вывести из строя всю систему электроснабжения, из-за чего пропадет водоснабжение и не будет работать канализация. Однако на сегодня ситуация вполне контролируема.