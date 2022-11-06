Из Киева могут эвакуировать 3 млн человек в случае длительного отключения электрики, — NYT

В КГГА пояснили, что продолжающиеся российские атаки могут вывести из строя всю систему электроснабжения, из-за чего пропадет водоснабжение и не будет работать канализация. Однако на сегодняшний день ситуация вполне контролируема.

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Киевская городская администрация готовится к тотальной эвакуации жителей столицы в случае полного отказа электросети. Как сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновников КГГА, из города собираются вывезти около 3 млн человек.

Обозреватели цитируют слова главы Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука, который сообщил, что дальнейшие удары ВС РФ по системе энергоснабжения могут полностью обесточить столицу. Это может стать причиной немыслимого — тотальной эвакуации миллионов киевлян.

"Мы понимаем, что если Россия продолжит такие атаки, мы можем потерять всю нашу систему электроснабжения. Если не будет электричества, не будет ни воды, ни канализации. Поэтому в настоящее время правительство и городская администрация принимают все возможные меры для защиты нашей системы электроснабжения", — рассказал Ткачук.

Журналисты отмечают, киевские власти получат за менее чем 12 часов уведомление о том, что сеть находится на грани отказа. Однако по словам Ткачука, сейчас ситуация вполне управляемая и признаков того, что большое количество людей покидает Киев нет.

Вероятность блэкаута в Киеве

Еще 1 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты повредили около 40% энергетической инфраструктуры страны. В связи с этим в "Укрэнерго" приняли решение о временных отключениях электричества в семи регионах, в том числе и в украинской столице.

Вместе с тем мэр Киева Виталий Кличко в эфире телемарафона заявил, что не исключает ситуации, при которой столица окажется без электроэнергии, воды и связи, поэтому городские власти просчитывают все сценарии реагирования.

По его словам, в Киеве уже подготовили большой запас топлива, питьевой воды, продуктов питания и генераторов. Также готовятся большое количество пунктов обогрева которые можно использовать в качестве бункеров.

Несмотря на все сложности, украинские энергетики работают в режиме 24/7, восстанавливая поврежденные объекты энергетической инфраструктуры. По мнению министра энергетики Германа Галущенко решить последствия нанесенного ущерба вполне реально — многие объекты уже отремонтированы, другие же ждут ремонта после поступления из-за границы необходимого оборудования.

Ранее сообщалось, что диспетчерский центр "Укрэнерго" 6 ноября анонсировало почасовые отключения света в семи областях Украины. Отключения ожидаются в Киеве и области, а также в Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.