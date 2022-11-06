Отключения света 6 ноября: "Укрэнерго" анонсировало почасовые ограничения в 7 областях
Почасовые отключения света ожидаются в городе Киеве, а также Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.
Компания "Укрэнерго" анонсировало почасовые отключения света 6 ноября в семи областях Украины. Пресс-служба сообщила подробности в Telegram-канале.
Так, сегодня диспетчерский центр "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей объемы для ограничения электроснабжения непосредственно в городе Киеве, а также семи областях:
- Киевской,
- Черниговской,
- Черкасской,
- Житомирской,
- Сумской,
- Харьковской
- Полтавской.
Как уточняется, во время почасовых отключений график для конкретного адреса в области или городе можно найти на сайте, в личном кабинете или в соцсетях оператора системы распределения (облэнерго). Ссылки на сайты облэнерго есть здесь и здесь.
В компании напоминают, что отключения света необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены российскими ракетными обстрелами и атаками дронов-беспилотников.
Ремонтные и восстановительные работы продолжаются круглосуточно.
Напомним, в ДТЭК рассказали, почему новостройкам в Киеве чаще отключают свет. Многие заселенные дома до сих пор считаются стройплощадками, поэтому к ним применяют более строгие ограничения.
Ранее Фокус рассказывал, что если оперативный ремонт энергообъектов реально провести за 2-5 дней, то для того, чтобы полностью наладить повреждения линии электропередач, ликвидировав дефицит мощности, может уйти больше времени.