Точно не неделя: сколько времени нужно для ремонта поврежденных ракетами электросетей

Ракетные удары РФ по подстанциям и линиям электропередач Украины привели к серьезным сложностям для функционирования энергосистемы страны. Но ремонты уже идут.

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Если оперативный ремонт поврежденных ракетными ударами РФ энергообъектов вполне реально провести за 2-5 дней, то для того, чтобы полностью наладить повреждения линии электропередач, ликвидировав дефицит мощности, может уйти больше времени. Хотя конкретной информации, конечно, в военное время, где и сколько будет идти ремонт энергообъектов, никто не предоставит. Об этом пишет Фокус в новой статье "Вернуть свет. Как долго продлятся ремонты энергообъектов и сколько денег для этого нужно".

Опрошенные Фокусом энергоэксперты говорят, что при оптимистическом прогнозе, если нужное для ремонта электросетей оборудование довольно быстро будет доставлено в страну, ситуация с экстренными и стабилизационными отключениями в большинстве регионов Украины может быть урегулирована в течение 4-8 недель. Однако никаких гарантий, что именно столько времени необходимо, нет. Тем более в условиях, когда РФ продолжает регулярные обстрелы Украины.

"Оперативный ремонт за сутки энергетики проводят, потом до 4 суток, чтобы восстановить линию, но вопрос в наличии нужных материалов. Если линия не выходит на полную мощность, то последуют веерные отключения – линия не имеет той пропускной способности, что необходима, и возникает дефицит в системе. Наши станции производят электроэнергию, но им некуда ее выдавать. И сейчас видно, что больше всего страдает центральный регион. Возможно, такой и была цель россиян – поразить Киев, столицу, как часть психологического давления", — отметил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

В ситуации продолжения активных военных действий никто не исключает новых ударов РФ по энергетическим объектам в Украине. Поэтому построить четкие графики поставок электроэнергии вряд ли будет возможно в большинстве регионов, где пострадали линии электропередач после октябрьских волн российского энергетического террора.

"У нас же нет графиков ракетных ударов? Нет. Вот и графиков отключений детальных и четких нет. Сейчас обстоятельства, которые сложно спрогнозировать, и последствия ударов сложно спрогнозировать, от степени и характера повреждений и строят свою работу операторы – оператор магистральный, операторы системы распределения, что получают диспетчерские команды", — сообщил Фокусу руководитель программ аналитического центра DiXi Group Роман Ницович.

Напомним, 4 ноября, как предупреждает "Укрэнерго", почасовые отключения электроэнергии продолжатся в Киеве и еще десяти областях страны.

Ранее Фокус писал, что потребление электроэнергии в Украине на фоне похолодания растет, но генерация (производители электроэнергии) не могут доставить электроэнергию потребителю из-за повреждения линий электропередач и подстанций, поэтому во всей стране введены графики отключений потребителей.

Как сообщалось, ремонты поврежденных в результате атак РФ энергообъектов продолжаются, а оператор "Укрэнерго" отключает потребителей там, где высокая нагрузка на сети.