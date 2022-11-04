Точно не тиждень: скільки часу потрібно для ремонту електромереж, пошкоджених ракетами

Ракетні удари РФ по підстанціях і лініях електропередач України спричинили серйозні труднощі для функціонування енергосистеми країни. Але ремонти вже тривають.

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Якщо оперативний ремонт пошкоджених ракетними ударами РФ енергооб'єктів цілком реально провести за 2-5 днів, то щоб повністю налагодити пошкодження лінії електропередач, ліквідувавши дефіцит потужності, може піти більше часу. Хоча конкретної інформації, звісно, у воєнний час, де і скільки триватиме ремонт енергооб'єктів, ніхто не надасть. Про це пише Фокус у новій статті "Повернути світло. Як довго триватимуть ремонти енергооб'єктів і скільки грошей для цього потрібно".

Опитані Фокусом енергоексперти кажуть, що за оптимістичного прогнозу, якщо необхідне для ремонту електромереж обладнання досить швидко буде доставлено в країну, ситуація з екстреними та стабілізаційними відключеннями у більшості регіонів України може бути врегульована протягом 4-8 тижнів. Однак жодних гарантій, що саме стільки часу потрібно, немає. Тим паче в умовах, коли РФ продовжує регулярний обстріл України.

"Оперативний ремонт за добу енергетики проводять, потім до 4 діб, щоб відновити лінію, але питання в наявності потрібних матеріалів. Якщо лінія не виходить на повну потужність, то будуть віялові відключення — лінія не має тієї пропускної здатності, що необхідна, й виникає дефіцит у системі. Наші станції виробляють електроенергію, але їм нікуди її видавати. І зараз видно, що найбільше страждає центральний регіон. Можливо, такою і була мета росіян — уразити Київ, столицю, як частину психологічного тиску", — зазначив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

У ситуації продовження активних воєнних дій ніхто не відкидає нових ударів РФ по енергетичних об'єктах в Україні. Тому побудувати чіткі графіки постачання електроенергії навряд чи буде можливо в більшості регіонів, де постраждали лінії електропередач після жовтневих хвиль російського енергетичного терору.

"У нас же немає графіків ракетних ударів? Ні. Ось і графіків відключень детальних і чітких немає. Наразі обставини, які важко спрогнозувати, і наслідки ударів важко спрогнозувати, від ступеню і характеру пошкоджень і будують свою роботу оператори — оператор магістральний, оператори системи розподілу, що отримують диспетчерські команди", — повідомив Фокусу керівник програм аналітичного центру DiXi Group Роман Ніцович.

Нагадаємо, 4 листопада, як попереджає "Укренерго", погодинні відключення електроенергії триватимуть у Києві та ще десяти областях країни.

Раніше Фокус писав, що споживання електроенергії в Україні на тлі похолодання зростає, але генерація (виробники електроенергії) не можуть доставити електроенергію споживачеві через пошкодження ліній електропередач і підстанцій, тому в усій країні запроваджено графіки відключень споживачів.

Як повідомлялося, ремонти пошкоджених внаслідок атак РФ енергооб'єктів продовжуються, а оператор "Укренерго" відключає споживачів там, де високе навантаження на мережі.