Повернути світло. Як довго триватимуть ремонти енергооб'єктів і скільки грошей для цього потрібно

Українські енергетики працюють на своєму фронті в режимі 24/7, щоб повернути громадянам повноцінне постачання електроенергії після масштабних руйнувань унаслідок терору РФ. Фокус дізнався, як тривають роботи, скільки часу може знадобитися та звідки енергокомпанії отримують допомогу.

Related video

Жовтневий енергетичний терор Росії — так називають експерти й аналітики ракетні удари РФ, які призвели до пошкодження цілої низки енергетичних об'єктів в Україні. В результаті енергетикам довелося в терміновому порядку здійснювати оперативні ремонти, а громадянам — поступово звикати до блекаутів, адже екстрені та стабілізаційні відключення в різних областях і населених пунктах у жовтні та зараз — це не забаганка енергокомпаній, а вимушений захід.

Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, Росія завдала удару щонайменше половині теплових генеруючих потужностей України, а збитки оцінюються в мільярди доларів.

[ + – ] Міністр енергетики Герман Галущенко: "Росія завдала удару половині теплових генеруючих потужностей України" Фото: Getty Images

В інтерв'ю Reuters Герман Галущенко повідомив, що внаслідок жовтневих атак постраждали 30-40% усієї енергетичної інфраструктури країни. Вирішити наслідки завданих збитків — цілком реально, хоч і коштує досить дорого. Втім, багато об'єктів уже відремонтовано, інші ж чекають на ремонт після надходження з-за кордону необхідного обладнання, а до вирішення енергокризи в Україні підключилися і міжнародні фінансові організації, і країни-партнери України.

Світло надії. Скільки та чиї гроші йдуть на відновлення енергетики України

У відновленні пошкодженої Росією енергетичної інфраструктури сьогодні беруть участь усі — державні та приватні компанії, міжнародні фінансові організації (Світовий банк, ЄБРР, Європейський інвестиційний банк), уряди країн Євросоюзу, Японії, Канади, США й інших країн, які висловили готовність допомогти Україні.

Після перших масштабних обстрілів енергооб'єктів 10 жовтня Європейський інвестиційний банк перерахував Україні додаткові 550 млн євро. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, ці кошти допоможуть, зокрема, покрити витрати на ремонт пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури та підтримати стабільність української електромережі. Згодом після чергових ударів РФ по енергооб'єктах України Денис Шмигаль анонсував підтримку країн-партнерів.

"$55 млн виділили США для ремонту й технічного обслуговування газових труб, а також надання електрогенераторів, альтернативних джерел палива для соцінфраструктури. €70 млн підготували Нідерланди.

Оператори системи розподілу з Бельгії, Польщі, Німеччини, Італії та інших країн передають "Укренерго" генератори, трансформаторне обладнання, дроти, ізолятори для ліній електропередач і багато іншого, завдяки чому Україна може швидше відновлювати постачання електроенергії", — зазначив прем'єр-міністр.

До допомоги енергетикам країни підключилася і Японія: як повідомили в Міненерго, Японія готова допомагати відновлювати пошкоджені бойовими діями об'єкти критичної інфраструктури, зокрема через передачу обладнання. Планується, що енергетичні проєкти здійснюватимуться в співпраці з японською агенцією міжнародного співробітництва JICA.

[ + – ] Ракетні удари здебільшого припали на систему передачі електроенергії — підстанції та ЛЕП Фото: Getty Images

Серед країн, які допомагають відновити електромережі країни, і Німеччина. За інформацією заступника міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Ярослава Демченкова, Україна вже отримала від Німеччини майже 40 тонн обладнання та матеріалів для відновлення енергоінфраструктури.

Масштабна робота із залучення країн-партнерів для подолання енергокризи в Україні веде й Міністерство закордонних справ. Там нещодавно повідомили, що МЗС продовжує активну роботу з міжнародними партнерами щодо відновлення енергетичної інфраструктури України, пошкодженої внаслідок російського ракетного терору.

"Українські дипломати перебувають у постійному контакті з партнерами та докладають максимум зусиль для того, щоб у будинках українців були світло, тепло та вода. Ми залучаємо необхідну допомогу й обладнання для подолання наслідків терористичних ударів Росії по критичній інфраструктурі України", — зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він додав, що дипломати опрацьовують запити безпосередньо з компаніями-виробниками енергетичного обладнання Франції, Німеччини, Бельгії, Швеції, КНР та інших країн, а домовленостей про постачання обладнання вже досягнено з 12 країнами, і йдеться про 954 одиниці енергетичного обладнання.

"Увімкни Україну". Як і за чий рахунок енергетики відновлюють ушкодження

Опитані Фокусом експерти кажуть, що наразі дуже важливо, щоб нове обладнання та матеріали для ремонтів отримував як державний оператор НЕК "Укренерго", так і приватні компанії, які працюють у сфері розподілу електроенергії (обленерго). Це допоможе прискорити процес ремонту пошкоджених ділянок електромереж.

[ + – ] Унаслідок жовтневих атак постраждали 30-40% усієї енергетичної інфраструктури України Фото: Getty Images

"Оскільки приватні компанії контролюють операторів системи розподілу, а збиток становить сотні мільйонів доларів, жодна компанія не може покрити за свій рахунок такі масштабні втрати просто за рахунок тарифу. А оскільки від інфраструктури залежить робота всієї країни, це питання енергобезпеки, думаю, до вирішення проблем підключиться держава, наші партнери, без цього нам складно буде розраховувати, що Україна подолає весь комплекс проблем, спричинений терористичними ударами РФ", — прокоментував директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Один із важливих проєктів, у межах якого енергетики одержують обладнання, є фонд при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства. Його метою є допомога відновлення енергетичної інфраструктури, зруйнованої внаслідок воєнних дій. Фонд створили навесні 2022 року, донорами стали країни ЄС, а також великі міжнародні корпорації та компанії. У межах роботи такого фонду Міністерство енергетики координує запити українських компаній на проведення відновлювальних робіт. А процедуру вибору постачальників реалізовують міжнародні закупівельні агенції з досвідом у галузі енергетики.

"Працює механізм при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства і, власне, там і раніше у вигляді обладнання та запчастин йшла допомога, яку розподіляє робоча група при Міненерго, і є фонд, куди йдуть кошти на закупівлю обладнання, робіт чи послуг. Закупівлями займається проєкт USAID. Розподіл допомоги йде на основі запитів і потреб", — розповів Фокусу керівник програм аналітичного центру DiXi Group Роман Ніцович.

Важливо

Кому блекаут, а кому світло: чому від електроенергії відключать не всі будинки

На жаль, незважаючи на всі вжиті для вирішення питання ремонтів пошкоджень дії, поки не всі пошкоджені об'єкти відремонтовані — для деяких необхідне обладнання, яке ще потрібно знайти, або доведеться його замовити у виробника й чекати на його постачання в Україну. На це потрібен час. Крім того, є питання фінансування — за чий рахунок і за якою схемою буде придбано обладнання, необхідне для проведення ремонту.

[ + – ] Щоб зробити ремонт, потрібно не просто профінансувати його постачання — необхідно знайти відповідне обладнання й домовитися про його постачання Фото: УНІАН

У компаніях уже заявили, що власні склади з обладнанням порожніють.

"Ми вже, на жаль, використали запас обладнання, який у нас був на складах після перших двох ворожих "хвиль атак", які відбуваються з 10 жовтня. Якусь кількість обладнання ми змогли придбати. На жаль, вартість обладнання зараз вимірюється сотнями мільйонами доларів. Уже є певні складнощі з купівлею цього обладнання, адже це дуже дорого. Зараз працюємо над тим, як його все ж таки придбати чи отримати від наших партнерів", — озвучив проблеми енергетиків виконавчий директор ДПЕК Дмитро Сахарук.

Експерти вважають, що обладнання для енергетиків цілком може надходити каналами гуманітарної підтримки країни, яка бореться з агресором, але з держбюджету на потреби приватних компаній кошти не повинні йти.

Важливо

Жити за розкладом. Коли українцям нададуть реальні графіки вимкнень електроенергії

"Потрібно, щоб працювали і держава, і приватний власник, але держава не повинна оплачувати, а потрібно шукати можливості отримання обладнання в межах гуманітарної допомоги. Інтерес держави — забезпечити споживачів, людей стабільними постачанням електроенергії та води. Те, що можна купити силами бізнесу, це відбуватиметься", — зазначив Роман Ніцович.

"У компаній, як правило, є запас запчастин, які вони знають, із якою періодичністю їм і де саме потрібно міняти. Але це в мирний час. Адже ніхто не мав розрахунку ремонтувати щось тричі на місяць, був план, наприклад, раз на пів року. Масштаб ушкоджень великий. І тому зрозуміло, що обладнання могло закінчитися", — каже експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Обладнання складах компаній закінчується. Йдеться про те, щоб держава з країнами-партнерами України допомагала енергетикам знаходити й доставляти все необхідне.

За його словами, вже працює схема, коли компанії передають списки пошкодженого обладнання й того, що необхідно придбати, через Офіс президента робочій групі при Європейській Комісії.

"Там є робоча група, яка приймає рішення щодо оперативного фінансування. Думаю, там будуть вирішувати, погоджувати, як допомагати енергокомпаніям. Але є проблема — обладнання мало. Вони починають просити його вже в Латинській Америці, у США", — пояснив Юрій Корольчук.

На його думку, на пошук необхідного для проведення ремонту, наприклад, підстанції обладнання, його перевірку та встановлення знадобиться точно не один тиждень. "Наскільки швидко це можна зробити? Місяць чи більше, може, але точно не один тиждень", — вважає експерт.

[ + – ] Віялові відключення в Києві: столиця без світла Фото: Getty Images [ + – ] Віялові відключення в Києві: столиця без світла Фото: Getty Images [ + – ] Віялові відключення в Києві: столиця без світла Фото: Getty Images [ + – ] Віялові відключення в Києві: столиця без світла Фото: Getty Images [ + – ] Віялові відключення в Києві: столиця без світла Фото: Getty Images [ + – ] Віялові відключення в Києві: столиця без світла Фото: Getty Images [ + – ] Віялові відключення в Києві: столиця без світла Фото: Getty Images [ + – ] Віялові відключення в Києві: столиця без світла Фото: Getty Images

Голова ДТЕК Максим Тимченко нещодавно повідомив агентству "Інтерфакс-Україна", що є обладнання, яке потрібне негайно, але також компанії вже зараз треба розміщувати замовлення на нове обладнання, виготовлення якого займає 9-17 місяців.

"Ми зв'язалися з усіма нашими постачальниками обладнання, з колегами, які керують вугільними станціями в ЄС, із проханням поділитися, продати, дати в борг, надіслати як гуманітарну допомогу. Використовуємо всі варіанти", — повідомив Максим Тимченко.

Не все вирішено. Коли в Україні з'явиться стабільне енергопостачання домогосподарств

Якщо оперативний ремонт пошкоджених ударами РФ енергооб'єктів цілком реально провести за 2-5 днів, то щоб повністю налагодити пошкодження лінії електропередач, ліквідувавши дефіцит потужності, може піти більше часу. Конкретної інформації, звісно, у воєнний час, де та скільки триватиме ремонт, ніхто не надасть.

[ + – ] Росія завдає цілеспрямованих ударів по енергооб'єктах, на ліквідацію наслідків яких можуть піти тижні та навіть місяці Фото: УНІАН

Однак енергоексперти кажуть, що за оптимістичного прогнозу, коли необхідне для ремонту електромереж обладнання досить швидко буде доставлено в країну, ситуація з екстреними та стабілізаційними відключеннями в більшості регіонів України може бути врегульована протягом 4-8 тижнів. Хоча жодних гарантій, що саме стільки часу потрібно, немає. Тим більше в умовах, коли РФ продовжує регулярний обстріл України.

Важливо

Повернення світла: від чого залежать віялові відключення та коли вони припиняться

Енергетичний терор важливий Росії як психологічний тиск — примус до переговорів. І зовсім не виключені нові удари по енергоінфраструктурі України з боку РФ, що можуть призводити до пошкоджень як об'єктів генерації, так і об'єктів системи розподілу та передачі. Це означає, що передбачити, якими можуть бути в країні графіки віялових відключень від електроенергії, жодної можливості немає.

"У нас же немає графіків ракетних ударів? Ні. Ось і графіків відключень детальних і чітких немає. Наразі обставини, які складно спрогнозувати, та наслідки ударів складно спрогнозувати, від ступеня та характеру ушкоджень і будують свою роботу оператори — оператор магістральний, оператори системи розподілу, які отримують диспетчерські команди", — зазначив Роман Ніцович.

Важливо