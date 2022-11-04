Вернуть свет. Как долго продлятся ремонты энергообъектов и сколько денег для этого нужно

Украинские энергетики работают на своем фронте в режиме 24/7, чтобы вернуть гражданам полноценные поставки электроэнергии после масштабных разрушений вследствие террора РФ. Фокус узнал, как идут работы, сколько времени может понадобиться, и откуда энергокомпании получают помощь.

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Октябрьский энергетический террор России – так называют эксперты и аналитики ракетные удары РФ, которые привели к повреждению целого ряда энергетических объектов в Украине. В результате энергетикам пришлось в срочном порядке совершать оперативные ремонты, а гражданам – постепенно привыкать к блэкаутам, ведь экстренные и стабилизационные отключения в разных областях и населенных пунктах в октябре и сейчас – это не прихоть энергокомпаний, а вынужденная мера.

Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, Россия нанесла удар, по меньшей мере, половине тепловых генерирующих мощностей Украины, а ущерб оценивается в миллиарды долларов.

[ + – ] Министр энергетики Герман Галущенко: "Россия нанесла удар половине тепловых генерирующих мощностей Украины" Фото: Getty Images

В интервью Reuters Герман Галущенко сообщил, что в результате октябрьских атак пострадало 30-40% всей энергетической инфраструктуры страны. Решить последствия нанесенного ущерба – вполне реально, хотя и стоит достаточно дорого. Впрочем, многие объекты уже отремонтированы, другие же ждут ремонта после поступления из-за границы необходимого оборудования, а к решению энергокризиса в Украине подключились и международные финансовые организации, и страны-партнеры Украины.

Свет надежды. Сколько и чьих денег идет на восстановление энергетики Украины

В восстановлении поврежденной Россией энергетической инфраструктуры сегодня принимают участие все – государственные и частные компании, международные финансовые организации (Всемирный банк, ЕБРР, Европейский инвестиционный банк), правительства стран Евросоюза, Японии, Канады, США и других стран, которые выразили готовность помочь Украине.

После первых масштабных обстрелов энергообъектов 10 октября Европейский инвестиционный банк перечислил Украине дополнительные 550 млн евро. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, эти средства помогут, в частности, покрыть затраты на ремонт поврежденных объектов энергетической инфраструктуры и поддержать стабильность украинской электросети. Позже после очередных ударов РФ по энергообъектам Украины Денис Шмыгаль анонсировал поддержку стран-партнеров.

"$55 млн выделили США для ремонта и техобслуживания газовых труб, а также предоставления электрогенераторов, альтернативных источников топлива для социнфраструктуры. €70 млн предусмотрели Нидерланды.

Операторы системы распределения из Бельгии, Польши, Германии, Италии и других стран передают "Укрэнерго" генераторы, трансформаторное оборудование, провода, изоляторы для линий электропередач и многое другое, благодаря чему Украина может быстрее возобновлять поставки электроэнергии", — отметил премьер-министр.

К помощи энергетикам страны подключилась и Япония: как сообщили в Минэнерго, Япония готова помогать восстанавливать поврежденные боевыми действиями объекты критической инфраструктуры, в частности, через передачу оборудования. Планируется, что энергетические проекты будут осуществляться в сотрудничестве с японским агентством международного сотрудничества JICA.

[ + – ] Ракетные удары, в большинстве, пришлись на систему передачи электроэнергии — подстанции и ЛЭП Фото: Getty Images

Среди стран, которые помогают восстановить электросети страны, и Германия. По информации заместителя министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции Ярослава Демченкова, Украина уже получила от Германии почти 40 тонн оборудования и материалов для восстановления энергоинфраструктуры.

Масштабная работа по привлечению стран-партнеров для преодоления энергокризиса в Украине ведется и Министерством иностранных дел. Там недавно сообщили, что МИД продолжает активную работу с международными партнерами по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины, поврежденной в результате российского ракетного террора.

"Украинские дипломаты находятся в постоянном контакте с партнерами и прилагают максимум усилий для того, чтобы в домах украинцев были свет, тепло и вода. Мы привлекаем необходимую помощь и оборудование для преодоления последствий террористических ударов России по критической инфраструктуре Украины", — отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он добавил, что дипломаты обрабатывают запросы напрямую с компаниями-производителями энергетического оборудования Франции, Германии, Бельгии, Швеции, КНР и других стран, а договоренности о поставках оборудования уже достигнуты с 12 странами, и речь идет о 954 единицах энергетического оборудования.

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Опрошенные Фокусом эксперты говорят, что сейчас очень важно, чтобы новое оборудование и материалы для ремонтов получал как государственный оператор НЭК "Укрэнерго", так и частные компании, которые работают в сфере распределения электроэнергии (облэнерго). Это поможет ускорить процесс ремонта поврежденных участков электросетей.

[ + – ] В результате октябрьских атак пострадало 30-40% всей энергетической инфраструктуры Украины Фото: Getty Images

"Поскольку частные компании контролируют операторов системы распределения, а ущерб составляет сотни миллионов долларов, ни одна компания не может покрыть за свой счет такие масштабные потери просто за счет тарифа. А так как от инфраструктуры зависит работа всей страны, это вопрос энергобезопасности, думаю, к решению проблем подключится государство, наши партнеры, без этого нам сложно будет рассчитывать, что Украина преодолеет весь комплекс проблем, вызванный террористическими ударами РФ", — прокомментировал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Один из важных проектов, в рамках которого энергетики получают оборудование, является фонд при Секретариате Энергетического Сообщества. Его целью является помощь восстановления энергетической инфраструктуры, разрушенной в результате военных действий. Фонд был создан весной 2022 года, донорами стали страны ЕС, а также крупные международные корпорации и компании. В рамках работы такого фонда, Министерство энергетики координирует запросы украинских компаний на проведение восстановительных работ. А процедуру выбора поставщиков реализовывают международные закупочные агентства с опытом в области энергетики.

"Работает механизм при Секретариате Энергетического Сообщества и, собственно, там и ранее в виде оборудования и запчастей шла помощь, которую распределяет рабочая группа при Минэнерго, и есть фонд, куда идут средства на закупку оборудования, работ или услуг. Закупками занимается проект USAID. Распределение помощи идет на основе запросов и потребностей", — рассказал Фокусу руководитель программ аналитического центра DiXi Group Роман Ницович.

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К сожалению, несмотря на все предпринятые для решения вопроса ремонтов повреждений действия, пока не все поврежденные объекты отремонтированы – для некоторых необходимо оборудование, которое еще нужно найти, или же придется его заказать у производителя и ждать его поставки в Украину. На это нужно время. Кроме того, есть и вопрос финансирования – за чей счет и по какой схеме будет приобретено оборудование, необходимое для проведения ремонта.

[ + – ] Чтобы произвести ремонт, нужно не просто профинансировать его поставки - необходимо найти подходящее оборудование и договориться о его поставке Фото: УНИАН

В компаниях же уже заявили, что собственные склады с оборудованием пустеют.

"Мы уже, к сожалению, использовали запас оборудования, который у нас был на складах после первых двух враждебных "волн атак", которые проходят с 10 октября. Какое-то количество оборудования мы смогли приобрести. К сожалению, стоимость оборудования сейчас измеряется сотнями миллионами долларов. Уже есть определенные сложности с покупкой этого оборудования, ведь это очень дорого. Сейчас работаем над тем, как его все же приобрести или получить от наших партнеров", — озвучил проблемы энергетиков исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Эксперты считают, что оборудование для энергетиков вполне может поступать по каналам гуманитарной поддержки страны, которая борется с агрессором, но из госбюджета на нужды частных компаний средства идти не должны.

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"Нужно, чтобы работали и государство, и частный собственник, но государство не должно оплачивать, а нужно искать возможности получения оборудования в рамках гуманитарной помощи. Интерес государства – обеспечить потребителей, людей стабильными поставками электроэнергии и воды. То, что можно купить силами бизнеса, это будет происходить", — отметил Роман Ницович.

"У компаний, как правило, есть запас запчастей, которые они знают, с какой периодичностью им и где именно нужно менять. Но это в мирное время. Ведь ни у кого не было расчета ремонтировать что-то три раза в месяц, был план, например, раз в полгода. Масштаб повреждений велик. И потому понятно, что оборудование могло закончится", — говорит эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Оборудование на складах компаний заканчивается. Речь идет о том, чтобы государство со странами-партнерами Украины помогало энергетикам находить и доставлять все необходимое

По его словам, уже работает схема, когда компании передают списки поврежденного оборудования и того, что необходимо приобрести, через Офис Президента рабочей группе при Европейской Комиссии.

"Там есть рабочая группа, которая принимает решение по оперативному финансированию. Думаю, там будут решать, согласовывать, как помогать энергокомпаниям. Но есть проблема – оборудования мало. Они начинают запрашивать его уже в Латинской Америке, в США", — объяснил Юрий Корольчук.

По его мнению, на поиск нужного для проведения ремонта, например, подстанции оборудования, его проверку и установку понадобится точно не одна неделя. "Как быстро это можно сделать? Месяц или больше, может, но точно не одна неделя", — считает эксперт.

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Глава ДТЭК Максим Тимченко недавно сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что есть оборудование, которое нужно немедленно, но также компании уже сейчас надо размещать заказы на новое оборудование, изготовление которого занимает 9-17 месяцев.

"Мы связались со всеми нашими поставщиками оборудования, с коллегами которые управляют угольными станциями в ЕС, с просьбой поделиться, продать, дать взаймы, поставить как гуманитарную помощь. Используем все варианты", – сообщил Максим Тимченко.

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Если оперативный ремонт поврежденных ударами РФ энергообъектов вполне реально провести за 2-5 дней, то для того, чтобы полностью наладить повреждения линии электропередач, ликвидировав дефицит мощности, может уйти больше времени. Конкретной информации, конечно, в военное время, где и сколько будет идти ремонт, никто не предоставит.

[ + – ] Россия наносит целенаправленные удары по энергообъектам, на ликвидацию последствий которых могут уйти недели и даже месяцы Фото: УНИАН

Однако энергоэксперты говорят, что при оптимистическом прогнозе, когда нужное для ремонта электросетей оборудование довольно быстро будет доставлено в страну, ситуация с экстренными и стабилизационными отключениями в большинстве регионов Украины может быть урегулирована в течение 4-8 недель. Хотя никаких гарантий, что именно столько времени необходимо, нет. Тем более в условиях, когда РФ продолжает регулярные обстрелы Украины.

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Энергетический террор важен России, как средство психологического давления – принуждение к переговорам. И вовсе не исключены новые удары по энергоинфраструктуре Украины со стороны РФ, что могут приводить к повреждениям как объектов генерации, так и объектов системы распределения и передачи. Это значит, предвидеть, какими могут быть в стране графики веерных отключений от электроэнергии, никакой возможности нет.

"У нас же нет графиков ракетных ударов? Нет. Вот и графиков отключений детальных и четких нет. Сейчас обстоятельства, которые сложно спрогнозировать, и последствия ударов сложно спрогнозировать, от степени и характера повреждений и строят свою работу операторы – оператор магистральный, операторы системы распределения, что получают диспетчерские команды", — отметил Роман Ницович.

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