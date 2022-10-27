Жить по расписанию. Когда украинцам предоставят реальные графики отключений электроэнергии

После массированных атак россиян по энергообъектам страны оператор "Укрэнерго" вынужден ради балансировки энергосистемы отключать потребителей от поставок электроэнергии. Это означает графики отключений. Фокус узнал, почему графики не всегда совпадают с реальностью, и как скоро электроэнергия может вернуться в дома украинцев.

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В конце октября военного 2022 года граждане и бизнес учатся жить в новом темпе и с новыми ограничениями – веерные и аварийные отключения электроэнергии становятся обыденностью, хотя и серьезно влияют на всех.

"В прошлую субботу, в воскресенье было сложно понять, когда будет электроэнергия, а когда нет, отключения по 10-12 часов в сутки с перерывами, а указанный энергокомпанией график вообще не совпадал с тем, что происходило. Но уже во вторник увидели, что отключения близки к опубликованному графику плюс-минус 30 минут. Более того, в среду, несмотря на написанные в графике четыре часа отсутствия света, отключали по 2,5-3 часа через интервалы 4-5 часов", — рассказал Фокусу житель Киевской области Ростислав Шаповал.

Отключить линию. Почему дома украинцев постоянно отключают от поставок электроэнергии

Повреждения, которые нанесли россияне ракетными ударами в октябре, привели к серьезным последствиям для энергосистемы. Ремонты продолжаются – энергетики в режиме 24/7 работают над устранением последствий ударов по подстанциям и тепловым электростанциям Украины. В такой ситуации не может быть и речи о стабильном энергоснабжении всех категорий потребителей, ведь, как не раз сообщали в компании "Укрэнерго", в системе – дефицит мощности.

"Любые ограничения потребителей обусловлены тем, что невозможно покрыть спрос мощностями, что есть. Или не хватает генерации, или есть узкие места в передаче электроэнергии, а резервные пути поставок не могут пропустить нужные объемы в конкретном регионе, чтобы сбалансировать там спрос", — объяснил Андриан Прокип, эксперт программы "Энергетика" Украинского института будущего.

[ + – ] Ракетные удары нанесли серьезный вред подстанциям и линиям электропередач - ремонты продолжаются Фото: УНИАН

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объяснил – из-за дефицита мощности в энергосистеме "Укрэнерго" вынужденно вводит графики аварийных отключений потребителей. "К сожалению, в некоторых регионах они распределяются неравномерно, поэтому одни потребители имеют доступ к электроэнергии постоянно, а некоторые страдают от частых отключений. Мы работаем, чтобы помочь операторам систем распределения (облэнерго), которые эти графики составляют, сделать так, чтобы отключения были более равномерными и более справедливо распределены между потребителями", — отметил Владимир Кудрицкий.

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"Потребление электроэнергии растет, а генерация не способна доставить ее до потребителя. Есть дефицит, когда электроэнергия есть, но вы не можете ее получить. То есть, у нас сейчас именно так: есть электроэнергия, но доставить из-за повреждений подстанций и линий (ЛЭП) сложно – поставки по резервным линиям идут, но эти линии рассчитаны на меньшие объемы электроэнергии", — рассказал Фокусу эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Веерные или аварийные. Как и когда появятся стабильные графики отключений

В энергокомпаниях объясняют – графики отключений потребителей являются аварийными, они вводятся по распоряжению диспетчера "Укрэнерго".

"У нас есть 15 минут на выключение. Диспетчер "Укрэнерго" дает команду на отключение очередей. Иногда это одна очередь, иногда несколько в разном порядке, иногда почти все – все зависит от состояния энергосистемы и от того, насколько большую нагрузку нужно снять. Поэтому при этом вывести какую-то закономерность или определить четкие часы у нас нет возможности", — отметили в компании "Прикарпаттяоблэнерго". Там объяснили: обычно одно отключение длится 2-4 часа, а если полученной экономии недостаточно, выключить могут снова.

"Все зависит от анализа состояния энергосистемы, проводимого специалистами "Укрэнерго", они же и дают указание, что и когда выключать", — говорят в "Прикарпаттяоблэнерго".

Опрошенные Фокусом эксперты сомневаются, что в ближайшее время графики отключений могут стабилизировать.

"Атаки со стороны РФ продолжаются, ситуация постоянно меняется, конфигурация энергосистемы меняется, доступность мощностей, а наши энергетики работают и показывают потрясающие результаты. Надо привыкнуть, что графики не будут соблюдаться. Невозможно предсказать, когда произойдет следующая разбалансировка системы, которая приведет к автоматическому ограничению потребителей. Все происходит в реальном времени", — отметил Денис Саква, старший аналитик Dragon Capital.

Но Андриан Прокип надеется, что со временем оператору удастся скорректировать графики отключений так, чтобы они чаще совпадали с реальными отключениями.

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"Графики могут скорректировать в лучшую сторону. Есть определенные прогнозы спроса на электроэнергию, и можно оценивать, какое отключение, где и сколько дает экономии. Мы имеем новую реальность графиков и объемов потребления, чем она была год назад. Все данные, накопленные за предыдущие периоды, — где потребление и какое, уже не релевантны. Упал спрос за счет сокращения промпроизводства и миграции, и плюс появились ограничения по генерации и передаче электроэнергии из-за войны. И ситуация постоянно меняется. Эти факторы накладывают отпечаток на возможность прогнозировать. Может улучшиться, но всегда стоит быть готовым, что отключения могут быть не по графику", — объяснил Андриан Прокип.

Потребители жалуются на неравномерность отключений, когда в одном и том же доме часть квартир получают электроэнергию, а часть нет, что связано не с капризами энергетиков, а со спецификой линий электропередач, подведенных к дому.

Один жилой дом может быть подключен к нескольким транформаторным станциям. В таком случае разные квартиры будут отключать от электроэнергии в разное время.

"Различные дома могут быть подключены к разным трансформаторным подстанциям. Например, в доме 5 подъездов, и все они подключены к разным подстанциям, поэтому бывает, что в одном подъезде свет есть, а в четырех нет. Или наоборот. Есть ряд домов, которые расположены на линии с критически важным объектом, например, больницей. В этом случае людям повезло, потому что их будут отключать реже всего и в последнюю очередь", — отмечают в "Прикарпаттяоблэнерго".

[ + – ] Если дом или часть квартир в нем получают электроэнергию по одной линией с объектом критической инфраструктуры, то отключений может не быть Фото: Pexels

Известны также случаи, когда дома регулярно получают электроэнергию, так как расположены на одной линии с крупным предприятием – для крупного бизнеса оператор может составлять особый график или даже вовсе не отключать его от поставок. Также облэнерго могут применять для предприятий так называемые лимиты потребления, когда завод ограничат до 30-50% от его регулярного энергопотребления. Все зависит от конкретного региона, уровня повреждений инфраструктуры и объема потребления, что влияет на нагрузку энергосистемы. Но ряд предприятий могут остаться в стороне от графиков отключений. Например, как отмечал ранее глава ОВА Олег Синегубов, 20 октября ограничили потребление 212 предприятий Харьковщины, однако это не коснулось критической инфраструктуры – хлебозаводов, мясокомбинатов, передает "Суспільне.Новини".

Возвращение света. Сколько будут длиться отключения от электроэнергии потребителей

Министерство энергетики, профильные специалисты, оператор "Укрэнерго" и энергокомпании страны регулярно работают над разными сценариями, чтобы при условии реализации какого-либо из них реагировать на вызовы оперативно. Однако четкого прогноза на зиму нет – слишком много переменных в уравнении военной зимы.

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"Прогнозировать можно миллион сценариев, Минэнерго и "Укрэнерго" работают над разными сценариями, есть и самый пессимистический. Но и оптимистический есть – останавливаются все атаки, и мы начинаем все ремонтировать. Еще более оптимистический сценарий – мы забираем Запорожскую АЭС, это вообще очень хороший сценарий. Надо мыслить реалистично. Пока атаки не остановятся, вряд ли мы сможем улучшить ситуацию в энергетике", — констатирует Денис Саква.

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Андриан Прокип подчеркнул: для помощи энергосистемы важен вклад самих потребителей – граждан, которые могут экономить электроэнергию.

"Экономия способна сократить суточную непропорциональность нагрузки. Когда нарастает пик потребления, то потребителей принудительно отключают. Чем больше мы будем сами экономить, тем ниже вероятность, что к нам принудительно применят график отключений", — говорит Андриан Прокип. По его мнению, сейчас важно каждому отказаться от регулярного использования мощных электроприборов. Но в итоге, как и с какими отключениями потребителей пройдет зима, зависит от ряда важных факторов.

"Активность обстрелов объектов инфраструктуры, скорость проведения ремонтов, уровень запасов угля и уровень спроса на электроэнергию. Но главное – какой будет противовоздушная оборона", — считает Андриан Прокип.

Военный фактор в новом отопительном сезоне является ключевым для понимания, какими и насколько долго будут отключения, и какими будут графики, с которыми нужно смириться гражданам и бизнесу.

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"Отключения не прекратятся, пока не будет полной мощности поврежденных станций и проведения полного ремонта линий, а значит, и полной стабилизации работы системы. Если все будет отремонтировано, то веерных отключений быть не должно", — рассуждает Юрий Корольчук.

Эксперты говорят также о том, что стопроцентной гарантии, что графики отключений будут соблюдаться, ждать гражданам не стоит. Если РФ продолжит бить по энергообъектам, то выстроить прогнозы потребления и пиковых нагрузок в разных регионах невозможно, а значит, и предусмотреть четкие графики отключений тоже.

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"Мы привязаны к повреждениям вследствие военных действий. Удивлен, что люди ожидают такой четкости графиков. Это не веерные отключения по плану, например, чтобы экономить уголь. Есть отсутствие прогнозированности. Отключений секунда в секунду не будет. Экономить электроэнергию нужно, но самую главную экономию дают веерные принудительные отключения. Это правильно и это единственный эффективный для энергосистемы вариант", — подчеркнул Юрий Корольчук.