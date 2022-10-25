Веерные отключения: "Укрэнерго" ограничивает электричество во всех областях Украины

В компании призвали украинцев снизить потребление электроэнергии в пиковые часы утром и вечером, чтобы уменьшить риск дальнейших ограничений.

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Украинская энергетическая компания "Укрэнерго" вынуждено составила графики ограничения электричества 25 октября для промышленных и других категорий потребителей во всех регионах страны. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

В "Укрэнерго" объяснили, что веерные отключения света — вынужденная мера, которая позволяет снизить нагрузку на электросети и дает возможность сбалансировать работу энергосистемы. В компании также отметили, что сознательное решение снизить потребление электричества со стороны потребителей в часы пиковой нагрузки утром и вечером (6:00-11:00 и 17:00-23:00) уменьшает риск перегрузки в сетях и дальнейших ограничений.

"Просим потребителей сознательно и бережно подходить к потреблению электроэнергии, не включать в сеть одновременно два или более мощных электроприборов, а также при возможности перенести пользование некоторыми из них на ночной период (стиральные машины, бойлеры, обогреватели и т.п.)", — сказано в сообщении.

Напомним, 24 октября веерные отключения были в 7 областях Украины и Киеве. Наибольший объем ограничений ввели в столице и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.

С начала октября в Украине увеличилось потребление электричества на 10-12%. Это связанно с сокращением светового дня, также украинцы пользуются электроприборами для обогрева жилищ.

Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что украинцам пока не грозит ситуация с долгосрочным отключением электричества из-за попыток России разрушить энергосистему. Он отметил, что Украина пока далека от апокалиптического сценария и выразил сомнения, что свет буду выключать на недели или месяцы.