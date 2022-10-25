Віялові відключення: "Укренерго" обмежує електрику в усіх областях України

У компанії закликали українців знизити споживання електроенергії в пікові години вранці та ввечері, щоб зменшити ризик подальших обмежень.

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Українська енергетична компанія "Укренерго" вимушено склала графіки обмеження електрики 25 жовтня для промислових та інших категорій споживачів у всіх регіонах країни. Про це відомство повідомило в Telegram.

В "Укренерго" пояснили, що віялові відключення світла — вимушений захід, який дозволяє знизити навантаження на електромережі й дає можливість збалансувати роботу енергосистеми. У компанії також зазначили, що свідоме рішення знизити споживання електрики з боку споживачів у години пікового навантаження вранці та ввечері (6:00-11:00 та 17:00-23:00) зменшує ризик перевантаження в мережах і подальші обмеження.

"Просимо споживачів свідомо та дбайливо підходити до споживання електроенергії, не підключати до мережі одночасно два або більше потужних електроприладів, а також за можливості перенести користування деякими з них на нічний період (пральні машини, бойлери, обігрівачі тощо)", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 24 жовтня віялові відключення були в 7 областях України та Києві. Найбільший обсяг обмежень запровадили в столиці та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.

Із початку жовтня в Україні збільшилося споживання електрики на 10-12%. Це пов'язано зі скороченням світлового дня, також українці користуються електроприладами для обігріву житла.

Голова правління компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що українцям поки не загрожує ситуація з довгостроковим відключенням електрики через спроби Росії зруйнувати енергосистему. Він зазначив, що Україна поки що далека від апокаліптичного сценарію, та висловив сумніви, що світло вимикатимуть на тижні або місяці.